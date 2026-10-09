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Diario de Ferrol

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En imágenes, el homenaje a Evencio Ferrero

Más de 250 personas se sumaron este viernes al tributo al exalcalde carballés, en un acto con intervenciones y una cena en el pazo de Vilar de Francos

Mar Casal
09/10/2026 22:47
Homenaje a Evencio Ferrero (46)
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero 
Mar Casal
Homenaje a Evencio Ferrero (1)
1.
Homenaje a Evencio Ferrero 
Homenaje a Evencio Ferrero 
Mar Casal
Homenaje a Evencio Ferrero
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
Homenaje a Evencio Ferrero
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
Homenaje a Evencio Ferrero (47)
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
Homenaje a Evencio Ferrero (48)
1.
Homenaje a Evencio Ferrero 
Homenaje a Evencio Ferrero 
Mar Casal
Homenaje a Evencio Ferrero (67)
1.
Homenaje a Evencio Ferrero 
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
Homenaje a Evencio Ferrero (66)
1.
Homenaje a Evencio Ferrero 
Homenaje a Evencio Ferrero 
Mar Casal
Homenaje a Evencio Ferrero (65)
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
Homenaje a Evencio Ferrero (64)
1.
Homenaje a Evencio Ferrero 
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
Homenaje a Evencio Ferrero (59)
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero 
Mar Casal
Homenaje a Evencio Ferrero (60)
1.
Homenaje a Evencio Ferrero 
Homenaje a Evencio Ferrero 
Mar Casal
Homenaje a Evencio Ferrero (62)
1.
Homenaje a Evencio Ferrero 
Homenaje a Evencio Ferrero 
Mar Casal
Homenaje a Evencio Ferrero (63)
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
Homenaje a Evencio Ferrero (53)
1.
Homenaje a Evencio Ferrero 
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
Homenaje a Evencio Ferrero (54)
1.
Homenaje a Evencio Ferrero 
Homenaje a Evencio Ferrero 
Mar Casal
Homenaje a Evencio Ferrero (55)
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero 
Mar Casal
Homenaje a Evencio Ferrero (58)
1.
Homenaje a Evencio Ferrero 
Homenaje a Evencio Ferrero 
Mar Casal
Homenaje a Evencio Ferrero (52)
1.
Homenaje a Evencio Ferrero 
Homenaje a Evencio Ferrero 
Mar Casal
Homenaje a Evencio Ferrero (51)
1.
Homenaje a Evencio Ferrero 
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
Homenaje a Evencio Ferrero (85)
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Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
Homenaje a Evencio Ferrero (83)
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Homenaje a Evencio Ferrero 
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
Homenaje a Evencio Ferrero (82)
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Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
Homenaje a Evencio Ferrero (78)
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Homenaje a Evencio Ferrero 
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
Homenaje a Evencio Ferrero (79)
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Homenaje a Evencio Ferrero 
Homenaje a Evencio Ferrero 
Mar Casal
Homenaje a Evencio Ferrero (80)
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Homenaje a Evencio Ferrero 
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
Homenaje a Evencio Ferrero (84)
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Homenaje a Evencio Ferrero 
Homenaje a Evencio Ferrero 
Mar Casal
Homenaje a Evencio Ferrero (81)
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Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero 
Mar Casal
Homenaje a Evencio Ferrero (72)
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Homenaje a Evencio Ferrero 
Homenaje a Evencio Ferrero 
Mar Casal
Homenaje a Evencio Ferrero (74)
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Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
Homenaje a Evencio Ferrero (76)
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Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero 
Mar Casal
Homenaje a Evencio Ferrero (77)
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Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
Homenaje a Evencio Ferrero (70)
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Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
Homenaje a Evencio Ferrero (69)
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Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
Homenaje a Evencio Ferrero (99)
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Homenaje a Evencio Ferrero 
Homenaje a Evencio Ferrero 
Mar Casal
Homenaje a Evencio Ferrero (98)
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Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero 
Mar Casal
Homenaje a Evencio Ferrero (97)
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Homenaje a Evencio Ferrero 
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
Homenaje a Evencio Ferrero (96)
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Homenaje a Evencio Ferrero 
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
Homenaje a Evencio Ferrero (92)
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Homenaje a Evencio Ferrero 
Homenaje a Evencio Ferrero 
Mar Casal
Homenaje a Evencio Ferrero (93)
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Homenaje a Evencio Ferrero 
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
Homenaje a Evencio Ferrero (94)
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Homenaje a Evencio Ferrero 
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
Homenaje a Evencio Ferrero (95)
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Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero 
Mar Casal
Homenaje a Evencio Ferrero (88)
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Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero 
Mar Casal
Homenaje a Evencio Ferrero (89)
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Homenaje a Evencio Ferrero 
Homenaje a Evencio Ferrero 
Mar Casal
Homenaje a Evencio Ferrero (90)
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Homenaje a Evencio Ferrero 
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Mar Casal
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Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
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Homenaje a Evencio Ferrero 
Homenaje a Evencio Ferrero
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Homenaje a Evencio Ferrero 
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Mar Casal
Homenaje a Evencio Ferrero (112)
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Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
Homenaje a Evencio Ferrero (111)
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Homenaje a Evencio Ferrero 
Mar Casal
Homenaje a Evencio Ferrero (110)
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Mar Casal
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Homenaje a Evencio Ferrero 
Mar Casal
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Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
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Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
Homenaje a Evencio Ferrero (109)
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Homenaje a Evencio Ferrero 
Homenaje a Evencio Ferrero 
Mar Casal
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Homenaje a Evencio Ferrero 
Homenaje a Evencio Ferrero 
Mar Casal
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Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
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Mar Casal
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