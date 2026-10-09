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En imágenes, el homenaje a Evencio Ferrero
Más de 250 personas se sumaron este viernes al tributo al exalcalde carballés, en un acto con intervenciones y una cena en el pazo de Vilar de Francos
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
(90)
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero
Mar Casal
1.
Homenaje a Evencio Ferrero
Homenaje a Evencio Ferrero (100)
Mar Casal