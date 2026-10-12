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Carballo honra a la Pilarica
1.
Fiestas del Pilar en Carballo
Los vecinos del barrio de O Chorís carballés y las fuerzas de seguridad del municipio celebraron a lo grande el día del Pilar
Mar Casal
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