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Carballo honra a la Pilarica

Mar Casal
12/10/2026 15:01
Los vecinos del barrio de O Chorís carballés y las fuerzas de seguridad del municipio celebraron a lo grande el día del Pilar
1.
Fiestas del Pilar en Carballo
Los vecinos del barrio de O Chorís carballés y las fuerzas de seguridad del municipio celebraron a lo grande el día del Pilar
Mar Casal
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Fiestas del Pilar en Carballo (4)
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