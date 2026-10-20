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El comercio de Carballo se moviliza
Los comercios cerraron durante dos horas y realizaron una manifestación silenciosa para reclamar su exclusión de MercaNaVila
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Manifestación del comercio de Carballo
Los comerciantes de Carballo cerraron este martes sus puertas y realizaron una protesta silenciosa hasta la Praza do Concello por su exclusión de MercaNaVila
Mar Casal
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Manifestación del comercio de Carballo
Los comerciantes de Carballo cerraron este martes sus puertas y realizaron una protesta silenciosa hasta la Praza do Concello por su exclusión de MercaNaVila
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