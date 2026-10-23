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Los premios Fernando Blanco, en imágenes

Fuentes Cee Cee
23/10/2026 17:17
Este viernes tuvo lugar la entrega de los premios a los cinco mejores expedientes académicos del IES Fernando Blanco de Lema de Cee
1.
Acto de entrega de los Premios Académicos Fernando Blanco de Cee
Este viernes tuvo lugar la entrega de los premios a los cinco mejores expedientes académicos del IES Fernando Blanco de Lema de Cee
Cristian Trillo
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