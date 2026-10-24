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La Festa do Polbo de Vilaño, en imágenes

Exitosa sexta edición, organizada por la asociación Adro en el pabellón del colegio Otero Pedrayo

Raúl López
24/10/2026 16:35
VI Festa do Polbo de Vilaño (7)
1.
VI Festa do Polbo de Vilaño 
Raúl López
RaÃºl LÃ³pez Molina
VI Festa do Polbo de Vilaño (3)
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VI Festa do Polbo de Vilaño
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VI Festa do Polbo de Vilaño (12)
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VI Festa do Polbo de Vilaño 
La asociación Adro fue la encargada de organizar la cita
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