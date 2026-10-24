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La Festa do Polbo de Vilaño, en imágenes
Exitosa sexta edición, organizada por la asociación Adro en el pabellón del colegio Otero Pedrayo
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VI Festa do Polbo de Vilaño
Raúl López
RaÃºl LÃ³pez Molina
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VI Festa do Polbo de Vilaño
VI Festa do Polbo de Vilaño (3)
Raúl López
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VI Festa do Polbo de Vilaño
La asociación Adro fue la encargada de organizar la cita
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VI Festa do Polbo de Vilaño
VI Festa do Polbo de Vilaño (10)
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VI Festa do Polbo de Vilaño
VI Festa do Polbo de Vilaño (9)
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VI Festa do Polbo de Vilaño (8)
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VI Festa do Polbo de Vilaño
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VI Festa do Polbo de Vilaño (4)
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VI Festa do Polbo de Vilaño
VI Festa do Polbo de Vilaño (1)
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VI Festa do Polbo de Vilaño (11)
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