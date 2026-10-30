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A Pipa de Bértoa celebra su tercer aniversario

Mar Casal
30/10/2026 22:09
El bar A Pipa de Mirán, en la parroquia carballesa de Bértoa celebró su tercer aniversario este viernes
1.
Tercer aniversario de A Pipa, en Bértoa
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