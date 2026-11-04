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Diario de Ferrol

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Os equipos femininos do UC Cee 2026-2027

Redacción Carballo
04/11/2026 21:26
Equipo Xuvenil Feminino UCCee 2026.27
1.
Equipo Xuvenil Feminino UCCee 2026.27
Equipo Xuvenil Feminino UCCee 2026.27
Equipo senior femeninoUCCee26.27
1.
Equipo senior femeninoUCCee26.27
Equipo senior femeninoUCCee26.27
Equipo Infantil FemininoUCCee 2026.27
1.
Equipo Infantil FemininoUCCee 2026.27
Equipo Infantil FemininoUCCee 2026.27
Equipo Alevín Feminino B UCCee 2026.27
1.
Equipo Alevín Feminino B UCCee 2026.27
Equipo Alevín Feminino B UCCee 2026.27
Equipo Cadete FemininoUCCee 2026.27
1.
Equipo Cadete FemininoUCCee 2026.27
Equipo Cadete FemininoUCCee 2026.27
Equipo Alevín Feminino A UCUCCee2026.27
1.
equipos femeninos uc cee
Equipo Alevín Feminino A UCUCCee2026.27
UC Cee

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