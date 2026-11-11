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Diario de Ferrol

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La jornada de huelga, en imágenes

Concentración de la CIG en Carballo

Mar Casal
11/11/2026 14:00
Concentración en Carballo en el 11N (49)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (49)
Concentración en Carballo en el 11N (49)
Concentración en Carballo en el 11N (48)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (48)
Concentración en Carballo en el 11N (48)
Concentración en Carballo en el 11N (47)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (47)
Concentración en Carballo en el 11N (47)
Concentración en Carballo en el 11N (46)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (46)
Concentración en Carballo en el 11N (46)
Concentración en Carballo en el 11N (45)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (45)
Concentración en Carballo en el 11N (45)
Concentración en Carballo en el 11N (44)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (44)
Concentración en Carballo en el 11N (44)
Concentración en Carballo en el 11N (43)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (43)
Concentración en Carballo en el 11N (43)
Concentración en Carballo en el 11N (42)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (42)
Concentración en Carballo en el 11N (42)
Concentración en Carballo en el 11N (41)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (41)
Concentración en Carballo en el 11N (41)
Concentración en Carballo en el 11N (40)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (40)
Concentración en Carballo en el 11N (40)
Concentración en Carballo en el 11N (39)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (39)
Concentración en Carballo en el 11N (39)
Concentración en Carballo en el 11N (38)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (38)
Concentración en Carballo en el 11N (38)
Concentración en Carballo en el 11N (37)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (37)
Concentración en Carballo en el 11N (37)
Concentración en Carballo en el 11N (36)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (36)
Concentración en Carballo en el 11N (36)
Concentración en Carballo en el 11N (35)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (35)
Concentración en Carballo en el 11N (35)
Concentración en Carballo en el 11N (34)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (34)
Concentración en Carballo en el 11N (34)
Concentración en Carballo en el 11N (33)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (33)
Concentración en Carballo en el 11N (33)
Concentración en Carballo en el 11N (32)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (32)
Concentración en Carballo en el 11N (32)
Concentración en Carballo en el 11N (31)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (31)
Concentración en Carballo en el 11N (31)
Concentración en Carballo en el 11N (30)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (30)
Concentración en Carballo en el 11N (30)
Concentración en Carballo en el 11N (28)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (28)
Concentración en Carballo en el 11N (28)
Concentración en Carballo en el 11N (29)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (29)
Concentración en Carballo en el 11N (29)
Concentración en Carballo en el 11N (27)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (27)
Concentración en Carballo en el 11N (27)
Concentración en Carballo en el 11N (26)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (26)
Concentración en Carballo en el 11N (26)
Concentración en Carballo en el 11N (25)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (25)
Concentración en Carballo en el 11N (25)
Concentración en Carballo en el 11N (23)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (23)
Concentración en Carballo en el 11N (23)
Concentración en Carballo en el 11N (21)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (21)
Concentración en Carballo en el 11N (21)
Concentración en Carballo en el 11N (20)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (20)
Concentración en Carballo en el 11N (20)
Concentración en Carballo en el 11N (19)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (19)
Concentración en Carballo en el 11N (19)
Concentración en Carballo en el 11N (18)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (18)
Concentración en Carballo en el 11N (18)
Concentración en Carballo en el 11N (17)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (17)
Concentración en Carballo en el 11N (17)
Concentración en Carballo en el 11N (16)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (16)
Concentración en Carballo en el 11N (16)
Concentración en Carballo en el 11N (15)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (15)
Concentración en Carballo en el 11N (15)
Concentración en Carballo en el 11N (14)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (14)
Concentración en Carballo en el 11N (14)
Concentración en Carballo en el 11N (13)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (13)
Concentración en Carballo en el 11N (13)
Concentración en Carballo en el 11N (12)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (12)
Concentración en Carballo en el 11N (12)
Concentración en Carballo en el 11N (11)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (11)
Concentración en Carballo en el 11N (11)
Concentración en Carballo en el 11N (10)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (10)
Concentración en Carballo en el 11N (10)
Concentración en Carballo en el 11N (9)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (9)
Concentración en Carballo en el 11N (9)
Concentración en Carballo en el 11N (8)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (8)
Concentración en Carballo en el 11N (8)
Concentración en Carballo en el 11N (6)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (6)
Concentración en Carballo en el 11N (6)
Concentración en Carballo en el 11N (5)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (5)
Concentración en Carballo en el 11N (5)
Concentración en Carballo en el 11N (4)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (4)
Concentración en Carballo en el 11N (4)
Concentración en Carballo en el 11N (3)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (3)
Concentración en Carballo en el 11N (3)
Concentración en Carballo en el 11N (1)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (1)
Concentración en Carballo en el 11N (1)
Mar Casal

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Concentración en Carballo en el 11N (49)

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