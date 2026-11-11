Galerías
La jornada de huelga, en imágenes
Concentración de la CIG en Carballo
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Concentración en Carballo en el 11N (49)
Concentración en Carballo en el 11N (49)
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Concentración en Carballo en el 11N (48)
Concentración en Carballo en el 11N (48)
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Concentración en Carballo en el 11N (47)
Concentración en Carballo en el 11N (47)
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Concentración en Carballo en el 11N (46)
Concentración en Carballo en el 11N (46)
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Concentración en Carballo en el 11N (45)
Concentración en Carballo en el 11N (45)
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Concentración en Carballo en el 11N (44)
Concentración en Carballo en el 11N (44)
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Concentración en Carballo en el 11N (43)
Concentración en Carballo en el 11N (43)
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Concentración en Carballo en el 11N (42)
Concentración en Carballo en el 11N (42)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (41)
Concentración en Carballo en el 11N (41)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (40)
Concentración en Carballo en el 11N (40)
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Concentración en Carballo en el 11N (39)
Concentración en Carballo en el 11N (39)
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Concentración en Carballo en el 11N (38)
Concentración en Carballo en el 11N (38)
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Concentración en Carballo en el 11N (37)
Concentración en Carballo en el 11N (37)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (36)
Concentración en Carballo en el 11N (36)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (35)
Concentración en Carballo en el 11N (35)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (34)
Concentración en Carballo en el 11N (34)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (33)
Concentración en Carballo en el 11N (33)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (32)
Concentración en Carballo en el 11N (32)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (31)
Concentración en Carballo en el 11N (31)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (30)
Concentración en Carballo en el 11N (30)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (28)
Concentración en Carballo en el 11N (28)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (29)
Concentración en Carballo en el 11N (29)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (27)
Concentración en Carballo en el 11N (27)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (26)
Concentración en Carballo en el 11N (26)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (25)
Concentración en Carballo en el 11N (25)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (23)
Concentración en Carballo en el 11N (23)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (21)
Concentración en Carballo en el 11N (21)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (20)
Concentración en Carballo en el 11N (20)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (19)
Concentración en Carballo en el 11N (19)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (18)
Concentración en Carballo en el 11N (18)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (17)
Concentración en Carballo en el 11N (17)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (16)
Concentración en Carballo en el 11N (16)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (15)
Concentración en Carballo en el 11N (15)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (14)
Concentración en Carballo en el 11N (14)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (13)
Concentración en Carballo en el 11N (13)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (12)
Concentración en Carballo en el 11N (12)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (11)
Concentración en Carballo en el 11N (11)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (10)
Concentración en Carballo en el 11N (10)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (9)
Concentración en Carballo en el 11N (9)
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Concentración en Carballo en el 11N (8)
Concentración en Carballo en el 11N (8)
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Concentración en Carballo en el 11N (6)
Concentración en Carballo en el 11N (6)
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Concentración en Carballo en el 11N (5)
Concentración en Carballo en el 11N (5)
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Concentración en Carballo en el 11N (4)
Concentración en Carballo en el 11N (4)
1.
Concentración en Carballo en el 11N (3)
Concentración en Carballo en el 11N (3)
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Concentración en Carballo en el 11N (1)
Concentración en Carballo en el 11N (1)
Mar Casal