Galerías
Así fue el operativo para extinguir el incendio en Malpica
1.
Incendio en un edificio de Malpica
Un incendio iniciado en el cableado eléctrico pco antes de las dos de la tarde generó alarma en Malpica, obligando a desalojar un edificio
A. Pérez Cavolo
1.
Incendio en un edificio de Malpica
Un incendio iniciado en el cableado eléctrico pco antes de las dos de la tarde generó alarma en Malpica, obligando a desalojar un edificio
A. Pérez Cavolo
1.
Incendio en un edificio de Malpica
Un incendio iniciado en el cableado eléctrico pco antes de las dos de la tarde generó alarma en Malpica, obligando a desalojar un edificio
A. Pérez Cavolo
1.
Incendio en un edificio de Malpica
Un incendio iniciado en el cableado eléctrico pco antes de las dos de la tarde generó alarma en Malpica, obligando a desalojar un edificio
A. Pérez Cavolo
1.
Incendio en un edificio de Malpica
Un incendio iniciado en el cableado eléctrico pco antes de las dos de la tarde generó alarma en Malpica, obligando a desalojar un edificio
A. Pérez Cavolo
1.
Incendio en un edificio de Malpica
Un incendio iniciado en el cableado eléctrico pco antes de las dos de la tarde generó alarma en Malpica, obligando a desalojar un edificio
A. Pérez Cavolo
1.
Incendio en un edificio de Malpica
Un incendio iniciado en el cableado eléctrico pco antes de las dos de la tarde generó alarma en Malpica, obligando a desalojar un edificio
A. Pérez Cavolo
1.
Incendio en un edificio de Malpica
Un incendio iniciado en el cableado eléctrico pco antes de las dos de la tarde generó alarma en Malpica, obligando a desalojar un edificio
A. Pérez Cavolo
1.
Incendio en un edificio de Malpica
Un incendio iniciado en el cableado eléctrico pco antes de las dos de la tarde generó alarma en Malpica, obligando a desalojar un edificio
A. Pérez Cavolo
1.
Incendio en un edificio de Malpica
Un incendio iniciado en el cableado eléctrico pco antes de las dos de la tarde generó alarma en Malpica, obligando a desalojar un edificio
A. Pérez Cavolo
1.
Incendio en un edificio de Malpica
Un incendio iniciado en el cableado eléctrico pco antes de las dos de la tarde generó alarma en Malpica, obligando a desalojar un edificio
A. Pérez Cavolo
1.
Incendio en un edificio de Malpica
Un incendio iniciado en el cableado eléctrico pco antes de las dos de la tarde generó alarma en Malpica, obligando a desalojar un edificio
A. Pérez Cavolo
1.
Incendio en un edificio de Malpica
Un incendio iniciado en el cableado eléctrico pco antes de las dos de la tarde generó alarma en Malpica, obligando a desalojar un edificio
A. Pérez Cavolo
1.
Incendio en un edificio de Malpica
Un incendio iniciado en el cableado eléctrico pco antes de las dos de la tarde generó alarma en Malpica, obligando a desalojar un edificio
A. Pérez Cavolo
1.
Incendio en un edificio de Malpica
Un incendio iniciado en el cableado eléctrico pco antes de las dos de la tarde generó alarma en Malpica, obligando a desalojar un edificio
A. Pérez Cavolo
1.
Incendio en un edificio de Malpica
Un incendio iniciado en el cableado eléctrico pco antes de las dos de la tarde generó alarma en Malpica, obligando a desalojar un edificio
A. Pérez Cavolo
1.
Incendio en un edificio de Malpica
Un incendio iniciado en el cableado eléctrico pco antes de las dos de la tarde generó alarma en Malpica, obligando a desalojar un edificio
A. Pérez Cavolo
1.
Incendio en un edificio de Malpica
Un incendio iniciado en el cableado eléctrico pco antes de las dos de la tarde generó alarma en Malpica, obligando a desalojar un edificio
A. Pérez Cavolo
1.
Incendio en un edificio de Malpica
Un incendio iniciado en el cableado eléctrico pco antes de las dos de la tarde generó alarma en Malpica, obligando a desalojar un edificio
A. Pérez Cavolo
1.
Incendio en un edificio de Malpica
Un incendio iniciado en el cableado eléctrico pco antes de las dos de la tarde generó alarma en Malpica, obligando a desalojar un edificio
A. Pérez Cavolo