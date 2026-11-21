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Emotiva celebración de los 50 años de Aspaber en Carballo
Aspaber puso punto final este sábado a la conmemoración de su medio siglo de vida con una gala en el Pazo da Cultura
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Gala del 50 aniversario de Aspaber
El Pazo da Cultura acogió este sábado la gala del 50 aniversario de Aspaber, con el que la asociación carballesa cierra un año de actividades conmemorativas por su medio siglo de vida
Raúl López
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Gala del 50 aniversario de Aspaber
El Pazo da Cultura acogió este sábado la gala del 50 aniversario de Aspaber, con el que la asociación carballesa cierra un año de actividades conmemorativas por su medio siglo de vida
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Gala del 50 aniversario de Aspaber
El Pazo da Cultura acogió este sábado la gala del 50 aniversario de Aspaber, con el que la asociación carballesa cierra un año de actividades conmemorativas por su medio siglo de vida
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Gala del 50 aniversario de Aspaber
El Pazo da Cultura acogió este sábado la gala del 50 aniversario de Aspaber, con el que la asociación carballesa cierra un año de actividades conmemorativas por su medio siglo de vida
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El Pazo da Cultura acogió este sábado la gala del 50 aniversario de Aspaber, con el que la asociación carballesa cierra un año de actividades conmemorativas por su medio siglo de vida
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Gala del 50 aniversario de Aspaber
El Pazo da Cultura acogió este sábado la gala del 50 aniversario de Aspaber, con el que la asociación carballesa cierra un año de actividades conmemorativas por su medio siglo de vida
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El Pazo da Cultura acogió este sábado la gala del 50 aniversario de Aspaber, con el que la asociación carballesa cierra un año de actividades conmemorativas por su medio siglo de vida
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El Pazo da Cultura acogió este sábado la gala del 50 aniversario de Aspaber, con el que la asociación carballesa cierra un año de actividades conmemorativas por su medio siglo de vida
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Gala del 50 aniversario de Aspaber
El Pazo da Cultura acogió este sábado la gala del 50 aniversario de Aspaber, con el que la asociación carballesa cierra un año de actividades conmemorativas por su medio siglo de vida
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