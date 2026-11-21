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Traca final de 50 aniversario de Lumieira en el Pazo de Vilar de Francos
1.
La comida del 50 aniversario de la Asociación Lumieira
El Pazo de Vilar de Francos de Carballo fue el escenario escogido por la asociación Lumieira para celebrar su 50 aniversario con un xantar de confraternidad
Raúl López
1.
La comida del 50 aniversario de la Asociación Lumieira
El Pazo de Vilar de Francos de Carballo fue el escenario escogido por la asociación Lumieira para celebrar su 50 aniversario con un xantar de confraternidad
Raúl López
1.
La comida del 50 aniversario de la Asociación Lumieira
El Pazo de Vilar de Francos de Carballo fue el escenario escogido por la asociación Lumieira para celebrar su 50 aniversario con un xantar de confraternidad
Raúl López
1.
La comida del 50 aniversario de la Asociación Lumieira
El Pazo de Vilar de Francos de Carballo fue el escenario escogido por la asociación Lumieira para celebrar su 50 aniversario con un xantar de confraternidad
Raúl López
1.
La comida del 50 aniversario de la Asociación Lumieira
El Pazo de Vilar de Francos de Carballo fue el escenario escogido por la asociación Lumieira para celebrar su 50 aniversario con un xantar de confraternidad
Raúl López
1.
La comida del 50 aniversario de la Asociación Lumieira
El Pazo de Vilar de Francos de Carballo fue el escenario escogido por la asociación Lumieira para celebrar su 50 aniversario con un xantar de confraternidad
Raúl López
1.
La comida del 50 aniversario de la Asociación Lumieira
El Pazo de Vilar de Francos de Carballo fue el escenario escogido por la asociación Lumieira para celebrar su 50 aniversario con un xantar de confraternidad
Raúl López
1.
La comida del 50 aniversario de la Asociación Lumieira
El Pazo de Vilar de Francos de Carballo fue el escenario escogido por la asociación Lumieira para celebrar su 50 aniversario con un xantar de confraternidad
Raúl López
1.
La comida del 50 aniversario de la Asociación Lumieira
El Pazo de Vilar de Francos de Carballo fue el escenario escogido por la asociación Lumieira para celebrar su 50 aniversario con un xantar de confraternidad
Raúl López
1.
La comida del 50 aniversario de la Asociación Lumieira
El Pazo de Vilar de Francos de Carballo fue el escenario escogido por la asociación Lumieira para celebrar su 50 aniversario con un xantar de confraternidad
Raúl López
1.
La comida del 50 aniversario de la Asociación Lumieira
El Pazo de Vilar de Francos de Carballo fue el escenario escogido por la asociación Lumieira para celebrar su 50 aniversario con un xantar de confraternidad
Raúl López
1.
La comida del 50 aniversario de la Asociación Lumieira
El Pazo de Vilar de Francos de Carballo fue el escenario escogido por la asociación Lumieira para celebrar su 50 aniversario con un xantar de confraternidad
Raúl López