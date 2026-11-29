Galerías
Imágenes de la II Festa do Socio de los Pensionistas de Sofán
El evento tuvo lugar en el polideportivo de A Silva, en Cerceda
1.
II Festa Pensionistas Sofán (19)
II Festa Pensionistas Sofán (19)
RaÃºl LÃ³pez Molina
1.
II Festa Pensionistas Sofán (18)
II Festa Pensionistas Sofán (18)
RaÃºl LÃ³pez Molina
1.
II Festa Pensionistas Sofán (17)
II Festa Pensionistas Sofán (17)
RaÃºl LÃ³pez Molina
1.
II Festa Pensionistas Sofán (16)
II Festa Pensionistas Sofán (16)
RaÃºl LÃ³pez Molina
1.
II Festa Pensionistas Sofán (15)
II Festa Pensionistas Sofán (15)
RaÃºl LÃ³pez Molina
1.
II Festa Pensionistas Sofán (13)
II Festa Pensionistas Sofán (13)
RaÃºl LÃ³pez Molina
1.
II Festa Pensionistas Sofán (11)
II Festa Pensionistas Sofán (11)
RaÃºl LÃ³pez Molina
1.
II Festa Pensionistas Sofán (10)
II Festa Pensionistas Sofán (10)
RaÃºl LÃ³pez Molina
1.
II Festa Pensionistas Sofán (9)
II Festa Pensionistas Sofán (9)
RaÃºl LÃ³pez Molina
1.
II Festa Pensionistas Sofán (8)
II Festa Pensionistas Sofán (8)
RaÃºl LÃ³pez Molina
1.
II Festa Pensionistas Sofán (6)
II Festa Pensionistas Sofán (6)
RaÃºl LÃ³pez Molina
1.
II Festa Pensionistas Sofán (5)
II Festa Pensionistas Sofán (5)
RaÃºl LÃ³pez Molina
1.
II Festa Pensionistas Sofán (4)
II Festa Pensionistas Sofán (4)
RaÃºl LÃ³pez Molina
1.
II Festa Pensionistas Sofán (3)
II Festa Pensionistas Sofán (3)
RaÃºl LÃ³pez Molina
1.
II Festa Pensionistas Sofán (2)
II Festa Pensionistas Sofán (2)
RaÃºl LÃ³pez Molina
1.
II Festa do Socio Pensionistas Sofán (1)
II Festa do Socio Pensionistas Sofán (1)
Raúl López