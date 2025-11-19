El de Manolín: brunch “a la gallega”, desayunos de barrio y mucho mimo en Os Mallos

Celebración en El de Manolín

En el número 11 de la calle San Vicente, en la zona de Os Mallos y muy cerca de los juzgados de A Coruña, se encuentra El de Manolín , un local con alma de barrio donde el pan huele a horno de aldea y el trato es tan cercano como el de una cocina familiar. Detrás del proyecto está Manuel Cruz, aunque todos lo conocen como Manolín.

“Somos muy de lo nuestro: pan artesano, chicharrones, chorizo de Lugo, queso del país… Hasta el brunch lo hacemos a la gallega”, comenta Manuel entre risas. Y lo cierto es que ese espíritu define la esencia de su propuesta: producto local, recetas sencillas y abundantes, y una atención que convierte a los clientes en amigos.

Un brunch de sabor gallego

Los sábados, El de Manolín ofrece un brunch muy completo por 15 euros, disponible hasta las tres de la tarde. Incluye zumo natural, café o infusión, agua, un bol de yogur griego con fruta de temporada y muesli, una tostada salada a elegir y un dulce, que puede ser tarta de queso con frutas, croissant con Nutella, fresas y plátano, tosta dulce o bizcocho casero.

“Nuestras tostadas son grandes y el bol ronda el medio kilo. Damos la opción de compartir el brunch, porque viene mucha gente joven y también muchos estudiantes; dos personas pueden comer de lujo por 15 euros, no es necesario gastar 30 euros en dos brunch”, explica Manolín.

En El de Manolín no hay tostadas de aguacate ni modas importadas, sino una carta fiel a la tradición gallega: tostadas de chicharrones, de chorizo, de jamón serrano con tomate o con queso de país. Una reinterpretación local y sabrosa del clásico brunch internacional.

Además, el local es pet friendly, un detalle cada vez más valorado entre los clientes que acuden con sus mascotas a disfrutar del desayuno o del vermut.

El brunch de los sábados en El de Manolín destaca por su abundancia y su sabor gallego.

Las mañanas de Manolín

Si hay algo que diferencia a este bar son sus desayunos, elaborados con pan de aldea y productos de la tierra. Por un precio muy accesible, se puede disfrutar de café, zumo y una tosta generosa. Y, como detalle, Manuel suele acompañar las consumiciones con un pincho de tortilla, un trozo de bizcocho o churros.

“Al personal que trabaja en los juzgados les pierde el pincho de tortilla. Hay mañanas que salen cinco o seis tortillas en pinchos”, comenta. Esa costumbre ha convertido el local en parada obligatoria para muchos trabajadores de la zona.

Tostas de verdad, también a mediodía y por la noche

Las tostas son el alma de la carta y se sirven también durante la comida y la cena. Con veinte variedades distintas, las más populares son las de chicharrones, chorizo de Lugo y mermelada de tomate con rulo de cabra y nueces. “Trabajamos las tostas de toda la vida. Sencillas, honestas y bien hechas”, dice Manuel. Y eso se nota: pan crujiente, ingredientes de calidad y raciones abundantes que invitan a compartir.

Las pizzas de pan de aldea se han convertido en uno de los grandes éxitos de El de Manolín

Pizzas de pan artesano

Otra de las especialidades de la casa son las pizzas elaboradas con pan de aldea. En lugar de mozzarella, se utiliza queso gallego, lo que les da un toque más sabroso y autóctono. La más famosa es la Pizza Toni, creada en honor a un amigo del hostelero y hoy convertida en la favorita de los clientes. Lleva jamón serrano, tomate natural, rulo de cabra y queso del país, y es perfecta para compartir entre dos personas.

Vermuts, celebraciones y eventos

Un sábado al mes organizan sesiones vermut, una cita cada vez más popular entre la clientela habitual. Además, El de Manolín se ha hecho un nombre con sus cumpleaños temáticos y eventos personalizados, donde la decoración y los detalles marcan la diferencia.

“Hay cumples más básicos y otros con mesa dulce y llenos de flores. Nos adaptamos: lo importante es que quede bonito y rico”, explica. La mujer de Manuel elabora tartas caseras, como la cheesecake americana o la carrot cake, que también se pueden encargar para llevar. Y, para quienes prefieren celebrar fuera, ofrecen servicio de catering a medida.

En El de Manolín cuidan cada detalle de las celebraciones

Espíritu de barrio (y de Dépor)

El de Manolín es un bar de barrio, en el mejor sentido. Abre de lunes a sábado, de ocho de la mañana a once de la noche, y los fines de semana hasta la una y media. Los domingos cierra, salvo que el Deportivo juegue fuera de casa, en cuyo caso abre solo durante el partido. “Somos un bar muy de barrio. Aquí nos conocemos todos y cuidamos a la clientela como en casa”, resume Manuel.

Y esa frase podría ser el lema del local: honestidad, cercanía y sabor gallego. En un momento en que los precios suben y la hostelería se reinventa, El de Manolín mantiene la receta del éxito de siempre: buena comida, buen pan y un trato de los que ya no abundan.