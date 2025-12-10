Espazo Gastro estrena carta y activa su programación navideña con menús especiales, talleres y la Gala de Fin de Año

Uno de los platos que ofrece Espazo Gastro

Espazo Gastro arranca diciembre por todo lo alto, estrenando carta, activando menús especiales para las celebraciones navideñas y sumando actividades abiertas al público durante todo el mes. La programación culminará con la Cena de Gala de Fin de Año, una de las citas más destacadas del calendario del restaurante.

Espazo Gastro presenta una carta renovada en la que el producto estacional y de cercanía vuelve a ocupar un lugar prioritario. Las elaboraciones mantienen el equilibrio entre tradición y técnicas contemporáneas, una línea que se ha convertido en el sello del restaurante y que refleja su vínculo con el entorno marino y rural de la comarca. La nueva carta de Espazo Gastro incorpora varias propuestas destacadas para la temporada de invierno. Entre los entrantes, elaboraciones como el carpaccio de carabinero, las croquetas de algas con velo de sargo o un delicioso guiso de setas con huevo frito y trufa.

Los arroces siguen siendo uno de los ejes principales de la cocina del restaurante, entre los que destacan el de zamburiñas con trompeta negra, el arroz de pescado de roca y algas, el arroz de pulpo asado con alioli de espirulina o el arroz con bogavante azul. Entre los platos principales, destacan el san martiño a la brasa con parpadelle y shiitake, el taco de picaña con espárragos trigueros o el solomillo con boniato y foie. En la parte dulce no puede faltar la torrija de brioche con helado de café, el soufflé de chocolate al 70% con núcleo de pistacho o el coulant de turrón y pistacho, pensado para estas fechas.

Carpaccio de carabinero de Espazo Gastro

En paralelo, el establecimiento pone a disposición del público tres menús especiales de Navidad, diseñados para encuentros familiares, celebraciones sociales y comidas de empresa. Las propuestas -entre 45 y 70 euros- incluyen recetas como el salpicón de mariscos, tartar de atún rojo, , arroz meloso de rabo estofado, ajoarriero de bacalao, picaña de vaca o torrija con helado de café.

Además, durante el mes de diciembre, Espazo Nature reforzará su actividad con dos talleres abiertos al público:

Taller de joyas y desayuno (6 de diciembre) , impartido por la joyera Isabel Suárez, centrado en la creación de una pieza de plata.

, impartido por la joyera Isabel Suárez, centrado en la creación de una pieza de plata. Taller de galletas navideñas y desayuno (13 de diciembre), dirigido por la divulgadora gastronómica Mónica Prego.

Estas actividades, que forman parte del programa de experiencias del complejo, se consolidan en diciembre como opciones para quienes buscan propuestas creativas y alternativas de regalo.

Cena de Gala de fin de año en un entorno navideño

El restaurante celebrará el 31 de diciembre su tradicional cena de gala de fin de año, que incluirá un menú compuesto por mariscos a la plancha, pulpo a la brasa, bogavante, lubina con salsa vizcaína, solomillo de ternera y postres navideños. Tras las campanadas, la programación continuará con actividades y música hasta la madrugada.

Espazo Nature mantiene su modelo basado en la construcción en madera, cubiertas ajardinadas y uso de energías renovables. Desde su apertura en 2024, combina alojamiento, restauración y actividades complementarias, consolidándose como una iniciativa que integra turismo sostenible y dinamización del entorno en la comarca de Bergantiños.