Dame la Brasa: un templo en el que hincar el diente a la mejor selección de carnes

La localización de Dame la Brasa, una reconocible cabañana en Montrove (Oleiros) Germán Barreiros

Más de una década después de su inauguración, Dame la Brasa se asienta como uno de los templos favoritos para los más carnívoros, pero también para quienes una brasa de primera debe estar al servicio de una carne de Champions con la que darse un gustazo. Y todo ello sin que el presupuesto se vaya de las manos.

Así podría resumirse el secreto de la valoración que tanto los clientes de A Coruña como del área metropolitana, así como los turistas que llegan por sugerencia explícita, encuentran en este espacio singular y muy identificable de Montrove.

Como quiera que ya no se habla muchas veces de comidas o cenas, sino de experiencias, la localización en sí supone todo un reclamo y una justificación para la visita: una cabaña de madera que constituye una singularidad en sí y un factor de reconocimiento y diferenciación.

En el interior, un espacio de 200 metros cuadrados, con un total de 16 mesas bajas, cinco altas y una terraza a la entrada de la que disfrutar cuando el tiempo acompaña. Pero todo eso sería aire sin lo que va sobre la brasa y un producto expuesto con orgullo en las cámaras, a la vista de los clientes.

Sobre todo, llama la atención la variedad y la proliferación de cortes internacionales entre los que perderse. Son los preferidos de los clientes el towahawk, el chuletón, la entrada, el ojo de bife o el solomillo.

De hecho, el 90 por ciento del producto que se consume en Dame la Brasa es carne.

El interior del comedor de Dame la Brasa Germán Barreiros

La inigualable oferta de un cocido de primera calidad

Hablar de carne y de A Coruña en estas fechas es hacerlo también de una temporada de cocidos en la que, partiendo de una materia prima de primera calidad, el resultado final es música para los oídos y un deleite para la vista.

La propiedad de Dame la Brasa lleva semanas con su propuesta, pero durante el mes de marzo el plato, o mejor dicho los platos fuertes, serán un precio cerrado para grupos a partir de seis personas. La experiencia completa, con todo incluido, se cierra en 30 euros por persona. Incluyen esos 30 euros una larga lista de degustaciones: sopa de cocido con fideos, patatas de Coristanco, grelos de Monfero, lacón, chorizo ceboleiro, costilla salada, hueso de espinazo, garbanzos, oreja, morro, cachola, uñas de cerdo, jarrete de ternera y panceta.

Además, los postres caseros, también incluidos, son el mejor colofón: orejas y café de puchero, como dicta la tradición más arraigada.

Las alternativas en el día a día que lo hacen diferencial

Son diferentes las alternativas que ofrece Dame la Brasa para degustar algunos de los platos más deseados, aunque principalmente las opciones estrella son dos. Por un lado, de lunes a viernes es posible decantarse por el menú ejecutivo, que incluye varios primeros y segundos entre los que tomar una decisión. El precio es de 16,30 euros.

Por otra parte, también muy solicitado es el llamado menú chuleta, que incluye chuleta de ternera de 800 gramos, patatas asadas, bebida y postre. Son 22,50 euros, pero también requiere de un buen saque, porque no todos los clientes son capaces de no dejar nada en el plato de ese prácticamente un kilo de carne.

Finalmente, entre las delicatessen a descubrir, la gerencia recomienda el lomo de Angus americano, debido a la calidad del corte, pero sobre todo a un sabor potenciado por la experiencia de los maestros braseros de Dame la Brasa.