Grupo Lence pone el foco en la mujer rural con el lanzamiento del II Observatorio Activistas del Rural

Una de las jornadas organizadas por el Grupo Lence

Grupo Lence, empresa familiar 100% gallega, única empresa gallega entre las tres que más leche recoge en Galicia y entre las ocho primeras lácteas que operan en España, lanza el "II Observatorio Activistas del Rural: liderazgo femenino en el campo", una iniciativa que nace con el objetivo de conocer, desde la experiencia directa del territorio, la realidad, el papel y los desafíos de la mujer en el entorno rural.

Esta nueva edición pone el foco en cuestiones clave como la visibilidad, el liderazgo, la autonomía económica, el acceso a servicios y los retos vinculados a la conciliación y los cuidados, con el fin de comprender el papel de la mujer como motor económico, social y demográfico del rural.

“Es imprescindible escuchar y poner en valor la voz al rural para conocer la situación de las mujeres que lo habitan. Solo así podremos diseñar soluciones reales que impulsen su liderazgo, su autonomía y el desarrollo sostenible de nuestros territorios”, señala Carmen Lence, presidenta de Grupo Lence.

El II Observatorio se dirige a personas, empresas y asociaciones que desarrollan su actividad en el medio rural, así como a quienes residen en él o tienen un impacto directo en su desarrollo. Para ello, se mantiene la delimitación de entorno rural como aquellos núcleos de población de menos de 10.000 habitantes situados fuera de áreas urbanas, donde predominan los usos agrícolas, ganaderos, forestales o industriales.

La compañía está abierta a la participación de personas que cumplan estos requisitos. Los interesados pueden ponerse en contacto a través del correo comunicación@lence.gal para recibir el cuestionario.

La investigación se articula a través de una encuesta —con una duración aproximada de 10 minutos— estructurada en cuatro bloques temáticos:

Visibilidad, liderazgo y percepción social, centrado en la representación en órganos de decisión, cooperativas y asociaciones, así como en las barreras de acceso al liderazgo.

Empleo y autonomía económica, que aborda las oportunidades laborales, el emprendimiento y el acceso a ayudas y subvenciones.

Conciliación y cuidados, analizando la distribución de responsabilidades familiares y su impacto en el desarrollo profesional.

Visión de futuro, una mirada a los retos y oportunidades que marcarán la evolución del rural.

La combinación de análisis cuantitativo y cualitativo permitirá obtener una radiografía precisa del contexto actual, identificando avances, barreras estructurales y oportunidades de mejora que contribuyan a un desarrollo más equilibrado e igualitario.

Los resultados de este II Observatorio se presentarán públicamente en el último cuatrimestre del año (fecha y lugar por confirmar), en el marco del IV Foro Activistas del Rural, espacio de referencia para el diálogo entre los distintos agentes implicados en el desarrollo del territorio.

Segundo capítulo para el Observatorio Activistas del Rural

El II Observatorio da continuidad al camino iniciado en 2025 con la primera edición, un estudio en el que participaron más de 200 personas de las cuatro provincias gallegas y que permitió trazar una radiografía precisa del estado del medio rural.

Entre sus principales conclusiones, el informe evidenció la magnitud del reto demográfico: el 96,6 % de los encuestados consideraba que el relevo generacional no está garantizado, situándolo como una de las principales amenazas para el futuro del rural.

El estudio también puso en valor el peso estratégico del sector: nueve de cada diez participantes identificaban el sector agroalimentario como motor clave del desarrollo rural, mientras que más del 92 % señalaba la soberanía alimentaria como uno de los grandes retos colectivos de la sociedad.

En paralelo, el Observatorio reflejó importantes déficits estructurales. Tres de cada cuatro encuestados valoraban negativamente la situación actual del rural; el 71,2 % consideraba inadecuado el acceso a servicios básicos; el 64,4 % percibía insuficiente la conectividad digital; y el 84 % opinaba que los apoyos institucionales no son suficientes.

En esta misma línea, el 91,2 % afirmaba que las políticas públicas no responden a las necesidades reales del territorio. El informe también alertó sobre desafíos sociales relevantes: el 64,4 % detectaba una infrarrepresentación de la mujer rural, y una amplia mayoría señalaba la falta de conocimiento del medio rural entre niños y jóvenes, así como la ausencia de referentes.

Pese a ello, los resultados mostraban un cierto optimismo de cara al futuro: 6 de cada 10 participantes consideraban que el rural está mejor que hace 15–20 años, y el 68,8 % confiaba en que será un entorno más atractivo para vivir y trabajar en la próxima década. Además, tres de cada cuatro recomendarían a un joven trabajar o emprender en el rural.

En cuanto a prioridades, el estudio situaba en primer lugar la necesidad de garantizar el relevo generacional (56 %), seguida de la mejora de infraestructuras digitales y servicios, así como la simplificación burocrática. Entre las medidas con mayor impacto destacaban los planes de apoyo al empleo joven y los incentivos a empresas (54 %), junto a factores de atracción como el acceso a vivienda asequible y la calidad de vida (63 %), el refuerzo de los servicios públicos y el impulso de la conectividad y el teletrabajo.

Sobre esta base, el II Observatorio supone un paso adelante al profundizar en un ámbito clave para el futuro del territorio: el papel de la mujer rural como agente esencial para el desarrollo económico, social y demográfico.

El informe completo está disponible para su descarga en la web de Grupo Lence.