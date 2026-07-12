Pazos del Rey reafirma su personalidad en cada godello

Pazos del Rey y sus viñedos Cedida

La llegada al mercado de Pazo de Monterrey Godello 2025 supone mucho más que el lanzamiento de una nueva cosecha. Este vino representa una muestra del momento que vive la Denominación de Origen Monterrei, una zona vitícola que ha sabido construir su prestigio desde la autenticidad, lejos de modas pasajeras y apoyándose en la calidad de sus elaboraciones.

Producido por Pazos del Rey, este Godello nace en el valle de Verín, un territorio donde confluyen influencias atlánticas y mediterráneas que marcan el carácter de los viñedos. Las uvas proceden de parcelas situadas entre los 300 y 650 metros de altitud, un entorno privilegiado que favorece una maduración equilibrada y permite obtener vinos frescos, expresivos y con marcada personalidad.

La añada 2025 destaca por una notable riqueza aromática. Visualmente se presenta con un color amarillo pajizo brillante y reflejos verdosos, una imagen muy reconocible de la variedad. En nariz, despliega aromas de fruta blanca y cítricos, acompañados de delicados recuerdos florales y matices de hierbas secas. A ello se suman sutiles notas cremosas derivadas de la crianza sobre lías, que aportan complejidad sin restar frescura. En boca, ofrece una entrada amable, un recorrido equilibrado y un final persistente con el característico toque amargo que identifica a los grandes godellos.

Pazos del Rey y sus viñedos Cedida

Buena parte de estas cualidades proceden de un proceso de elaboración orientado a preservar la expresión de la uva y del entorno. Tras una breve maceración en frío, la fermentación tiene lugar en depósitos de acero inoxidable a temperatura controlada. Después, el vino permanece un periodo sobre sus lías finas, una práctica que incrementa la sensación de volumen y profundidad manteniendo intacta la tensión y vivacidad propias de los blancos de Monterrei. Con una producción de 60.000 botellas, Pazo de Monterrey Godello 2025 encarna una forma actual de entender el vino gallego: precisión en la elaboración, respeto por el origen y una vocación claramente gastronómica. Su perfil versátil permite acompañar desde pescados y mariscos hasta propuestas de cocina internacional como el sushi, demostrando una capacidad de adaptación que amplía sus posibilidades en la mesa. Es un vino concebido para acompañar y disfrutar, sin estridencias.

La huella de Terraselecta y la evolución de una comarca

Hablar de este godello supone recorrer parte de la historia reciente de Monterrei y de la bodega. Los orígenes de Pazos del Rey están ligados a la cooperativa fundada en 1965, una iniciativa que desempeñó un papel fundamental en el desarrollo económico de la comarca. Durante los años 80 del siglo pasado, centenares de viticultores depositaban allí sus cosechas y la actividad relacionada con el vino llegó a generar empleo para 600 personas, convirtiéndose en uno de los grandes motores del valle.

Uva Mencia Cedida

La transformación definitiva llegó en la década de los 90, cuando comenzó una nueva etapa centrada en la calidad, la diferenciación y la recuperación del valor de las variedades autóctonas. Desde 2008, Pazos del Rey forma parte de Bodegas Terraselecta, grupo que ha impulsado una estrategia orientada a reforzar el reconocimiento de Monterrei a través de vinos capaces de transmitir la identidad de su territorio.

Precisamente el territorio constituye uno de los mayores activos de esta denominación. Monterrei posee una singularidad difícil de encontrar en otras zonas vitícolas gallegas: sus viñedos forman parte de la cuenca del Duero, aunque siguen recibiendo la influencia oceánica característica del noroeste peninsular. Esta combinación de factores climáticos, junto con la diversidad de orientaciones y suelos, favorece la producción de blancos vibrantes y de tintos cada vez más apreciados por consumidores y especialistas.

Los viñedos de Pazos del Rey se distribuyen por las laderas del valle sobre terrenos granítico-arcillosos y áreas con presencia de pizarra, dos tipos de suelo especialmente adecuados para variedades como godello y mencía. Con alrededor de 25 hectáreas de viñedo propio, la bodega apuesta por elaborar vinos accesibles, frescos y fáciles de disfrutar, sin perder de vista la expresión del paisaje del que proceden.

Presencia en todo el mundo

Durante mucho tiempo, Monterrei fue considerada la denominación más discreta de Galicia. Sin embargo, el crecimiento experimentado en las últimas décadas y el trabajo constante de sus bodegas han contribuido a cambiar esa percepción. Actualmente, firmas como Pazos del Rey llevan sus vinos a mercados internacionales tan diversos como Reino Unido, Bélgica, Estados Unidos, Japón o Dinamarca, ampliando la presencia del vino gallego en todo el mundo.

En este escenario, Pazo de Monterrey Godello 2025 se convierte en algo más que una nueva añada. Constituye el presente de una denominación que ha encontrado su voz propia y que continúa avanzando gracias al esfuerzo acumulado de generaciones de viticultores. Un vino que resume la esencia de Monterrei: paisaje, identidad y una firme apuesta por la calidad.

www.pazosdelrey.com