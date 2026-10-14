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Gastroideal

Nueva etapa en el restaurante 'Morada da Moa' de O Pindo

La nueva gerencia es una iniciativa de Jessica Riveiro y Alejandro Seijas

Rosa Balsa
14/10/2026 19:23
Morada da Moa en O Pindo
Jessica Riveiro y Alejandro Seijas, dueños del restaurante
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El restaurante 'Morada da Moa', en O Pindo (Carnota), tiene nueva gerencia, con Jessica Riveiro y Alejandro Seijas. 

Jessica, camarera, es natural de O  Pindo, aunque vivió fuera desde los 8 años, en tanto que Alejandro, cocinero, es de Coruña. 

Ambos llevan muchos años en el sector de la hostelería y vienen de una etapa de nueve años trabajando en Mallorca. En ese período, Jessica también trabajó como coctelera y Álex se dedicó a una cocina de especialidad; de hecho, es cocinero con muchas variantes, pero la fusión es su especialidad.

La pareja ha apostado por volver al pueblo y trasladar lo aprendido a esta nueva etapa del 'Morada da Moa'. En esta primera semana de reapertura solo sirven comida, pero a partir de este jueves abren la cocina con una carta variada y tradicional en algunos platos. "Va a ser una carta muy mimada y con mucho sabor", apuntan desde el establecimiento.

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