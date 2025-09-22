Mi cuenta

Diario de Bergantiños

Laracha

A Laracha renovará el comité de hermanamiento de Les Sables

El pleno abordará el asunto este jueves

Redacción
22/09/2025 20:44
Última sesión plenaria en A Laracha
Última sesión plenaria en A Laracha

La corporación de A Laracha abordará este jueves la renovación de los miembros del comité de hermanamiento con el municipio francés de Les Sables d´Olonne. Esta cuestión ya se trató este lunes en la comisión informativa.

Con esta actualización se permitirá incorporar entidades como el Club Ciclista Laracha, la Asociación Deportiva Downhill Laracha y el club Laracha en Dúas Rodas, reforzando así la amplia y plural representación do tejido cultural, deportivo y educativo en este órgano colegiado.

Seguirán formando parte dos concejales del grupo de gobierno, uno de cada grupo de la oposición, los directores de los centros educativos  (IES Agra de Leborís y CEIPs Otero Pedrayo, Alfredo Brañas y Caión)  y los presidentes de las  asociaciones culturales Santa María de Torás, Queiroga de Paiosaco y Arume de Caión, Club Amigos del Judo, Club Patín Conxuro, Club de Salvamento Acuático Laracha, Club Baloncesto Laracha, Unión Deportiva Paiosaco, Club Xuventude Laracha y Club do Mar de Caión.

El comité de hermanamiento se reunió hace un mes para prepara la participación del Concello  en el Festival des Arts de Les Sables d’Olonne de finales de octubre en el que participa la artista local Maribel Castiñeira.

