Renovado el Comité de Hermanamiento de A Laracha con Les Sables d’Olonne

Minuto de silencio previo a la celebración del pleno de hoy en A LarachaCEDIDA

La sesión plenaria celebrada hoy en el auditorio de la Casa da Cultura larachesa confirmó la aprobación por unanimidad de la renovación de los miembros del Comité de Hermanamiento con el municipio francés de Les Sables d’Olonne, que incorpora entidades como el Club Ciclista Laracha, la Asociación Deportiva Downhill Laracha y el Club Laracha en Dúas Rodas.

Asimismo, seguirán formando parte del Comité dos concelleiros del grupo de gobierno, un concelleiro de cada grupo de la oposición, los directores de los cuatro centros educativos (IES Agra de Leborís y CEIPs Otero Pedrayo, Alfredo Brañas y Caión) y los presidentes de las asociaciones culturales Santa María de Torás, Queiroga de Paiosaco y Arume de Caión, Club Amigos del Judo, Club Patín Conxuro, Club de Salvamento Acuático Laracha, Club Baloncesto Laracha, Unión Deportiva Paiosaco, Club Xuventude Laracha y Club do Mar de Caión.

El alcalde ha valorado la renovación de este Comité asegurando que “se trata de que sea lo más plural y representativo posible”.

También se ha aprobado la Conta Xeral del año 2024, en este caso, con la abstención del BNG y el voto en contra del grupo municipal socialista. López Varela explicó que “tras cumplirse todos los trámites administrativos, la Conta Xeral se remitirá al Tribunal de Cuentas”.

Moción contra los ataques en la vida pública

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista de A Laracha ha presentado una moción en el pleno del Concello con la que busca condenar de forma expresa los ataques físicos y verbales dirigidos contra partidos políticos, cargos públicos, profesionales de los medios de comunicación, ONG, sindicatos y plataformas ciudadanas.

En el texto, los socialistas apelan a la Constitución Española, que en su artículo 1 consagra la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político como valores superiores del ordenamiento jurídico, y recuerdan que los poderes públicos tienen la obligación de garantizar condiciones reales para el ejercicio de esos derechos.

La moción denuncia un incremento de comportamientos “inadmisibles en democracia”, que van desde la violencia verbal -especialmente virulenta en redes sociales y con un sesgo de género cuando se dirige contra mujeres- hasta agresiones físicas y ataques a sedes de diferentes partidos políticos. Según recoge el escrito, más de 200 locales del PSOE han sufrido incidentes, algunos con riesgo para la integridad de militantes, como el uso de explosivos caseros en Santander en abril de 2025. El documento también recuerda la reciente agresión al presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, ocurrida en abril de 2024, y el ataque a la sede del Partido Popular en Huesca, que fue condenado por los socialistas.

Además, el grupo advierte de la existencia de campañas de hostigamiento impulsadas desde sectores de ultraderecha, en ocasiones bajo la apariencia de pseudomedios de comunicación, que recurren a tácticas de acoso para silenciar voces críticas. A ello suman el “silencio cómplice” de algunas formaciones políticas, que interpretan como una “acción connivente” la falta de condena sobre los violentos y sus actos.

La portavoz socialista, Inés Ramos López, subraya en el documento que este clima de violencia verbal y física no solo afecta a la convivencia, sino que pretende desmovilizar al electorado y desalentar la participación política, lo que considera “un grave atentado contra la democracia misma”.

Por todo ello, la moción propone cuatro acuerdos principales: condenar los ataques a partidos, cargos y sedes; rechazar los dirigidos contra periodistas, ONG y colectivos sociales; denunciar la estrategia organizada que busca atacar a las bases de la convivencia democrática; y exigir a todas las fuerzas políticas que eliminen los mensajes de odio del debate público.