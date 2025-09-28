Caión refuerza su identidad marinera con el estreno de dos nuevos murales

La inauguración del mural ‘Algario de Caión’, de Carola Sánchez, este domingoRaúl López Molina

La villa larachesa de Caión cuenta desde este domingo con dos nuevos murales que aportan su grano de arena para transformar la imagen urbana de la villa y se suman al programa municipal de intervención artística orientado a reforzar la identidad marinera del núcleo, mejorar la estética de los espacios públicos y dinamizar el turismo local.

Las obras, creadas por las artistas Carola Sánchez y Ana Santiso, fueron presentadas ayer en un acto abierto en el que participaron el alcalde, José Manuel López Varela, y el presidente del GALP Costa da Morte, Evaristo Lareo. Durante su intervención, López Varela dio la enhorabuena a ambas artistas por su trabajo y destacó que “todo el mundo habla maravillas de nuestro murales de Caión”.

Asimismo, el regidor local agradeció a todas las entidades de la localidad que se implicaron en este proyecto, seleccionando los espacios y las propuestas de murales que desde ahora embellecen la villa.

El primero de los murales, titulado ‘Algario de Caión’ y realizado por Carola Sánchez, está ubicado en la bajada al paseo marítimo desde la rúa da Torre, junto a la Confraría de Pescadores y el Arquivo da Pesca.

La artista recurrió a la técnica tradicional del esgrafiado en cal combinada con trabajo en cemento, adaptándose a las exigencias de un muro muy expuesto a la humedad, la salinidad y el viento marino. La composición integra elementos orgánicos y figurativos inspirados en el paisaje costero y en las actividades vinculadas históricamente al mar. La escena central representa la recogida del golfe, las algas autóctonas de Caión que durante generaciones constituyeron un recurso económico y agrícola fundamental para muchas familias del municipio.

La obra rinde homenaje especialmente a las mujeres que desempeñaron esa labor y conecta con el territorio a través del uso de la cal, un material con valor técnico y también simbólico en la arquitectura popular. Para realizar el mural, indicó la artista, se inspiró en los colores que más la impactaron al contemplar Caión desde la altura y que, además, podían utilizarse en la técnica utilizada “que tiene sus limitaciones”. Además, adelantó que en breve se pondrán a disposición unas fichas con las que se podrán conocer todas estas especies que se representan en el mural.

Autoridades en el mural de Ana SantisoRaúl López Molina

La segunda intervención artística, a cargo de Ana Santiso, puede contemplarse en el Rueiro das Figueiras. Con predominio de tonalidades azules, la obra titulada ‘As Redeiras de Caión’ recuerda el papel de las mujeres que cosían y reparaban redes para prolongar su vida útil y garantizar una pesca sostenible. El mural de Ana Santiso incorpora escenas de mariñeiros, traiñeiras y personajes mitológicos como las sirenas, así como referencias a embarcaciones y viviendas tradicionales, de modo que los vecinos pueden reconocerse en una pieza que funciona también como retrato colectivo y memoria visual de la villa.

En la inauguración, la artista agradeció a todos los que colaboraron de una u otra manera con los trabajos y recordó cómo durante la creación del mural muchos vecinos, mayores en gran medida, se paraban día a día a mirar la evolución de la obra, en la que reconocían además lugares de Caión y de su historia.