Esfuerzo, barro y una paella para reponer fuerzas en la 15ª marcha BTT polas Cabeceiras do Anllóns

Uno de los participantes en la BTT, este domingo en A LarachaRaúl López Molina

La 15ª marcha BTT polas Cabeceiras do Anllóns reunió este domingo en A Laracha a 218 ciclistas, de los 223 inscritos inicialmente, ya que cinco finalmente no participaron. Los corredores desafiaron el barro, la humedad y los exigentes recorridos preparados por el club Laracha en dúas rodas, organizador de la cita junto al Concello de A Laracha y la Diputación.

La jornada arrancó a las 09.30 horas desde las inmediaciones del IES Agra de Leborís, punto de salida y llegada de las tres rutas programadas: el recorrido corto de 25 kilómetros, con 41 participantes inscritos; el medio de 40 kilómetros, que concentró a 107; y el largo de 52 kilómetros, en el que estaba previsto que tomaran la salida 75 ciclistas.

Aunque la lluvia dio una tregua, el organizador José Raña señaló que “el terreno estaba algo mojado, típico de después de llover toda la noche. La climatología no acompañó del todo”. Pese a ello, la participación fue “muy buena”, con apenas cinco bajas respecto a los inscritos.

El evento no estuvo exento de sobresaltos. Un ciclista sufrió una caída con fractura de clavícula, pero fue atendido de inmediato gracias a la presencia de una ambulancia en el dispositivo de seguridad. “Siempre hay algo, sí que hay algo de peligro en esta actividad. Es deporte de alto riesgo casi”, comentó Raña con humor.

Durante el recorrido, los participantes contaron con avituallamientos sólidos y líquidos: en el kilómetro 15 para el circuito corto, y en los kilómetros 15 y 32 en los recorridos medio y largo. En la meta, fruta y bebida aguardaban a los ciclistas para reponer fuerzas. La clausura de la jornada fue con sabor festivo. “Para finalizar la jornada de deporte comimos paella, que les encantó a todos”, destacó Raña, satisfecho por el ambiente vivido.

“Los participantes acabaron muy contentos, les gustó a todos el recorrido y la organización. Fue bien en general”. La marcha BTT polas Cabeceiras do Anllóns celebra así su decimoquinta edición. Y, según promete su organizador, seguirá adelante: “Seguiremos hasta que el cuerpo aguante”.