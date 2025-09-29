Las obras en la carretera de O Cruceiro de Lestón arrancan en pocos días

Reunión previa al inicio obras O Cruceiro de Lestón - Cedida

Las obras de mejora en la carretera del núcleo de O Cruceiro, en la parroquia larachesa de Lestón y muy próximo a la localidad de Paiosaco, arrancarán en los próximos días tras la reunión mantenida entre el alcalde, José Manuel López Varela, y el responsable de la empresa adjudicataria, Construcciones Ponciano Nieto S.L.

La intervención, incluida en el Plan Único, cuenta con un presupuesto de 48.000 euros. El proyecto contempla la renovación completa de la superficie de rodadura con el objetivo de mejorar la circulación. Además, se procederá a la limpieza de las cunetas y a la instalación de nueva señalización tanto horizontal como vertical, con el fin de reforzar la seguridad vial en este tramo .