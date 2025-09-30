Mi cuenta

Laracha

Coreber y A Laracha lanzan cursos gratuitos para carné básico de fitosanitarios

La formación se ofrece en modalidad presencial o mixta, e inscribirse es gratuito

Natalia Serrano
30/09/2025 23:39
Cartel del nuevo curso de aplicación de fitosanitarios
Cartel del nuevo curso de aplicación de fitosanitarios - CEDIDA

La cooperativa Coreber, con sede en Montemaior, pondrá en marcha a finales de octubre y noviembre cursos para obtener el carné básico de aplicación de productos fitosanitarios, dirigidos a profesionales del sector agrario y a particulares con plantaciones para autoconsumo. 

La formación, obligatoria por ley, se ofrece en modalidad presencial y mixta, con 25 horas totales. La inscripción es gratuita en la web del Ayuntamiento larachés o en Coreber. 

La iniciativa, en colaboración con el Concello, busca formar profesionales capacitados para un uso seguro y responsable de los fitosanitarios.

