Coreber y A Laracha lanzan cursos gratuitos para carné básico de fitosanitarios

Cartel del nuevo curso de aplicación de fitosanitarios - CEDIDA

La cooperativa Coreber, con sede en Montemaior, pondrá en marcha a finales de octubre y noviembre cursos para obtener el carné básico de aplicación de productos fitosanitarios, dirigidos a profesionales del sector agrario y a particulares con plantaciones para autoconsumo.

La formación, obligatoria por ley, se ofrece en modalidad presencial y mixta, con 25 horas totales. La inscripción es gratuita en la web del Ayuntamiento larachés o en Coreber.

La iniciativa, en colaboración con el Concello, busca formar profesionales capacitados para un uso seguro y responsable de los fitosanitarios.