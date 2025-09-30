El PSOE larachés alerta de la falta de seguridad y reclama cambios en la gestión del personal policial

Inés Ramos, portavoz del grupo municipal socialista - Cedida

El robo registrado en un supermercado larachés en la noche del domingo al lunes lleva al PSOE larachés a hablar de “grave situación de inseguridade na vila”.

El suceso, apunta la portavoz del grupo municipal, Inés Ramos López, viene a sumarse a otros hechos delictivos y actos vandálicos ocurridos en el último año.

Para la edil socialista tal estado de cosas están directamente relacionado con el conflicto laboral que mantiene desde hace tiempo el Concello larachés con la plantilla de Policía Local, motivado por la Relación de Postos de Traballo (RPT).

“A Policía Local leva anos reclamando melloras nas súas condicións laborais, sen que as súas demandas foran atendidas”, señala Ramos López, para añadir seguidamente: “Como consecuencia, varios axentes decidiron trasladarse a outros concellos con mellores condicións”.

Ramos López entiende que el número de efectivos policiales resulta claramente insuficiente, “mentres se recorre de xeito abusivo a auxiliares que carecen da mesma capacitación e competencias”.

La edila ve necesario un cambio de rumbo inmediato en la política de personal, por lo que le pide al concejal delegado que asuma sus responsabilidades