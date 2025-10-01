Catorce vecinos de A Laracha finalizan con éxito el curso de Administración y Gestión del PIE

Uno de los momentos de la clase durante la formación - CEDIDA

La última de las formaciones incluidas en el Programa Integrado de Emprego (PIE) del Concello da Laracha 2024-25 ha finalizado con éxito esta semana.

Un grupo de 14 personas desempleadas residentes en el término municipal de A Laracha participaron activamente en el curso de Administración e Xestión diseñado para reforzar sus habilidades profesionales y explorar nuevas oportunidades en el competitivo mercado laboral mediante el aprendizaje de conocimientos prácticos y funcionales sobre los procesos administrativos que se llevan a cabo en una empresa.

Durante el mes de octubre se desarrollarán varios talleres centrados en habilidades clave para la búsqueda activa de empleo. Las sesiones abarcarán temas como la búsqueda de empleo en la red, la motivación y autoestima durante ese proceso, o la inteligencia emocional, ofreciendo herramientas prácticas y recursos útiles a los participantes.

El Concello larachés continúa apostando por el desarrollo de políticas activas de empleo gracias a la financiación de la Xunta y el Servizo Público de Emprego Estatal.