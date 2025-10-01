Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Laracha

Vilaño celebra la V Festa do Polbo con gastronomía, música y actividades familiares

Los más pequeños podrán disfrutar de la “Pequefesta”, con merienda gratuita

Natalia Serrano
01/10/2025 21:31
Cartel festivo de la V Festa do Polbo en Vilaño
Cartel de la V Festa do Polbo en Vilaño - CEDIDO

El pabellón del colegio de Vilaño (A Laracha) acogerá el próximo sábado 25 de octubre la V Festa do Polbo, organizada por la Asociación Cultural Adro de Vilaño con el apoyo del Concello da Laracha. 

La jornada comenzará a las 13.00 h y a las 14.30 se servirá un menú completo con empanada, pulpo á feira, churrasco con criollo, patatas, ensalada, postre, café y chupitos. El precio de las entradas es de 35 € para adultos (desde 12 años), 20 € para infantiles (6 a 11 años) y gratis para menores de 6.

Para los más pequeños habrá una “Pequefesta” con merienda gratuita, hinchables, juegos, pintacaras, tatuajes y globoflexia. La música correrá a cargo del Dúo Galán, y la tarde se completará con sorteos y concursos presentados por el equipo de la Carreira do Apóstolo.

Las entradas pueden adquirirse hasta el jueves 23 de octubre en diversos establecimientos de la zona o los domingos en el Centro Sociocultural de Vilaño. 

La parroquia larachesa invita a toda la vecindad de la comarca y visitantes a disfrutar de un día de convivencia, buena gastronomía y música.

Te puede interesar

Venancio Salcines, Rosa Carril, Manuel Ángel Pose

La 8.ª edición del programa Aluman Alumni refuerza la incorporación de talento joven a Aluman
Redacción
Marru intenta marcharse de un defensor ourensán

Dos zarpazos acaban con el sueño del Bergan de jugar Copa del Rey
Santi Mendoza
Rubén Lorenzo en una reunión plenaria de la corporación de Carballo

A PP y PSOE nos les sorprende la marcha del alcalde carballés, al que agradecen el trabajo
Redacción
Una pasada visita de la delegada de la Xunta a la carretera en la que irán las sendas

La Xunta convoca los actos de expropiación para las nuevas sendas de la AC-433, en Laxe
Redacción