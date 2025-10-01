Vilaño celebra la V Festa do Polbo con gastronomía, música y actividades familiares

Cartel de la V Festa do Polbo en Vilaño - CEDIDO

El pabellón del colegio de Vilaño (A Laracha) acogerá el próximo sábado 25 de octubre la V Festa do Polbo, organizada por la Asociación Cultural Adro de Vilaño con el apoyo del Concello da Laracha.

La jornada comenzará a las 13.00 h y a las 14.30 se servirá un menú completo con empanada, pulpo á feira, churrasco con criollo, patatas, ensalada, postre, café y chupitos. El precio de las entradas es de 35 € para adultos (desde 12 años), 20 € para infantiles (6 a 11 años) y gratis para menores de 6.

Para los más pequeños habrá una “Pequefesta” con merienda gratuita, hinchables, juegos, pintacaras, tatuajes y globoflexia. La música correrá a cargo del Dúo Galán, y la tarde se completará con sorteos y concursos presentados por el equipo de la Carreira do Apóstolo.

Las entradas pueden adquirirse hasta el jueves 23 de octubre en diversos establecimientos de la zona o los domingos en el Centro Sociocultural de Vilaño.

La parroquia larachesa invita a toda la vecindad de la comarca y visitantes a disfrutar de un día de convivencia, buena gastronomía y música.