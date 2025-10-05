A Laracha llevará a cabo los días 14, 21 y 28 las III Xornadas de Promoción da Saúde

El Centro sociocultural de Paiosaco acogerá la sesión del día 14, cuyo contenido girará en torno a la ansiedad - EC

El Concello de A Laracha prepara ya tiene fechas para la tercera edición de las Xornadas de Promoción da Saúde, una iniciativa abierta a la ciudadanía y de carácter gratuito que busca ofrecer conocimientos prácticos para mejorar el bienestar físico y emocional a través de sesiones informativas de interés social.

El programa se llevará a cabo los martes 14, 21 y 28 de octubre en los dos principales núcleos urbanos del municipio, A Laracha y Paiosaco, y para desarrollar el mismo se contará con profesionales de los ámbitos de la psicología, la nutrición y la medicina, que acercarán a los asistentes herramientas que les pueden ser muy útiles en su día a día.

La primera cita tendrá lugar el martes 14 en el Centro Sociocultural de Paiosaco con la sesión titulada ‘Manejo de la ansiedad’.

La psicóloga Patricia Rodríguez Villar abordará la identificación de los síntomas de estrés y ansiedad y cómo afrontarlos mediante diferentes técnicas y herramientas prácticas.

El martes 21 la actividad se trasladará a la Casa de la Cultura de A Laracha, donde la nutricionista Rita Allegue Oset –profesional de la Clínica Rita Allegue y vocal de Codinugal– impartirá la charla ‘Etiquetado nutricional y Nutri-Score’.

La ponente explicará la importancia de interpretar correctamente la información de los envases y del sistema de etiquetado Nutri-Score, así como sus ventajas para tomar decisiones de consumo más conscientes.

Por último, el martes 28, también en la Casa da Cultura de A Laracha, será el turno para la sesión ‘Más que vapor: ¿qué hay detrás de los vapers?.

En este caso la doctora Andrea Vecino Fernández, médica residente de medicina familiar y comunitaria en el centro de salud de A Laracha, ofrecerá información sobre los dispositivos de vapeo, sus sustancias y riesgos a corto y largo plazo, además de ofrecer herramientas educativas para acompañar el proceso de formación de las nuevas generaciones.

Todas estas actividades darán comienzo a las 19:00 horas y desde el Ayuntamiento aclaran que para asistir a las mismas no será necesario inscribirse con anterioridad.

En la iniciativa colabora la Diputación Provincial de A Coruña, a través del departamento de Igualdade de Xénero que dirige Soledad Agra.

Castro de Montes Claros

El Ayuntamiento larachés programa para el próximo sábado, día 11 de octubre, una visita guiada al castro de Montes Claros.

La actividad buscar dar a conocer a la ciudadanía tanto el yacimiento como los resultados de las excavaciones arqueológicas realizadas en los últimos años.

La visita en cuestión comenzará a las 11 horas y para participar en la misma no es necesaria inscripción previa. Como punto de encuentro para los interesados se fija la entrada principal del propio poblado castreño.

La encargada de conducir la visita será la arqueóloga Puri Soto, directora del proyecto de recuperación y puesta en valor del castro de Montes Claros