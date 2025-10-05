Mi cuenta

Laracha

Gran paella en la cervecería Suiza de Paiosaco

Cuarenta clientes y disfrutaron del menú 

Redacción
05/10/2025 20:10
Gran paella en el bar Suiza de Paiosaco
Gran paella en el bar Suiza de Paiosaco - M.N.

La cervecería Suiza, de la avenida de Bergantiños de Paiosaco (A Laracha) improvisó una gran paella a última hora de la tarde del viernes para más de 40 clientes. Todo un éxito que responde a la maestría a los fogones del empresario José Ramón García Castiñeiras.

En un par de horas estuvo listo el menú en una gran paellera con los siguientes ingredientes: cinco kilos de arroz, tres kilos de gambas, tres kilos de mejillones y otros tantos de berberechos, cuatro kilos de calamares, además de seis kilos de pollo, pimientos, gambón y langostinos.

