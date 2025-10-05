Los productos de huerta de temporada protagonizan el mercado dominical

Feria de Paiosaco, este domingo - Manuel Negreira

Paiosaco registró este domingo la feria más atractiva del año en lo que a productos frescos de huerta de temporada se refiere. Habas y castañas copaban el mercado, en el que las patatas siempre tienen su destacada atención.

En el ferial de Paiosaco las habas se vendían a precios que oscilaron entre los siete y los doce euros el kilo, en función también de su variedad, desde las comunes y pintas hasta incluso algunas verdinas. Por otro lado, destacó otro producto típico del otoño y que ya ha llegado con fuerza a los mercados de la Costa da Morte. Se trata de las castañas de la zona, que se vendían entre dos y cinco euros el kilo. Asimismo, el kilo de nueces iba entre 4 y 5 euros.

Jornada de feria dominical también en Cee, con un excelente nivel. Fuentes municipales cifraron en 70 los puestos ambulantes participantes y resaltaron el excelente nivel de afluencia en el área de O Recheo. En el ferial se pudo ver mucho producto de temporada: castañas, uvas, nueces, patatas, habas y miel, entre otros productos. Destacada animación y visitantes, en una jornada de agradable temperatura que invitaba a disfrutar de esta área de mercado.