Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Laracha

Los productos de huerta de temporada protagonizan el mercado dominical

Habas de diversas variedades y castañas destacan en la feria de Paiosaco

Redacción
05/10/2025 21:27
Feria de Paiosaco, este domingo
Feria de Paiosaco, este domingo - Manuel Negreira

Paiosaco registró este domingo la feria más atractiva del año en lo que a productos frescos de huerta de temporada se refiere. Habas y castañas copaban el mercado, en el que las patatas siempre tienen su destacada atención. 

En el ferial de Paiosaco las habas se vendían a precios que oscilaron entre los siete y los doce euros el kilo, en función también de su variedad, desde las comunes y pintas hasta incluso algunas verdinas. Por otro lado, destacó otro producto típico del otoño y que ya ha llegado con fuerza a los mercados de la Costa da Morte. Se trata de las castañas de la zona, que se vendían entre dos y cinco euros el kilo. Asimismo, el kilo de nueces iba entre 4 y 5 euros. 

Jornada de feria dominical también en Cee, con un excelente nivel. Fuentes municipales cifraron en 70 los puestos ambulantes participantes y resaltaron el excelente nivel de afluencia en el área de O Recheo. En el ferial se pudo ver mucho producto de temporada: castañas, uvas, nueces, patatas, habas y miel, entre otros productos. Destacada animación y visitantes, en una jornada de agradable temperatura que invitaba a disfrutar de esta área de mercado. 

Animada feria en Cee este domingo
Animada feria en Cee este domingo - Concello de Cee

Te puede interesar

Marru, que ante el Valladolid marcó su quinto gol con el Bergantiños, llevándose un balón

Un Bergan en inferioridad tira de casta para volver a ganar en casa
Redacción
Festa da Fabada de Paiosaco

La Festa da Fabada de Paiosaco agotó existencias en una exitosa vigésima edición
Redacción
Una misa en el templo mariano de Cee

El santuario de Cee se prepara para cerrar el 75º aniversario del anuncio del dogma de la Asunción
Redacción
Una actividad formativa de Un Paso Máis

Un Paso Máis prepara un nuevo programa de apoyo para familias de niños con diversidad funcional
Redacción