El Concello pone en marcha la modernización del escenario de la Casa da Cultura larachesa

Las obras en la casa da cultura de A Laracha Cedida

El Concello de A Laracha está ejecutando una serie de obras de mejora en el auditorio de la Casa da Cultura, el principal espacio escénico del municipio, con el objetivo de modernizar sus instalaciones y ofrecer una experiencia cultural más completa tanto para el público como para las compañías y artistas que integran la programación municipal.

Los trabajos, cofinanciados entre el Concello y la Consellería de Cultura, incluyen la renovación integral del escenario y la incorporación de nuevos equipos técnicos. El proyecto busca optimizar la calidad visual, sonora y funcional del auditorio, al tiempo que se eliminan barreras arquitectónicas para garantizar un acceso más cómodo e inclusivo.

Entre las principales actuaciones destaca el pintado del escenario en tono negro, que abarca los paramentos, techos, barras y la estructura de la pantalla. Este cambio estético permitirá disponer de un fondo neutro que facilitará el trabajo de los escenógrafos y directores artísticos, ofreciendo un espacio más versátil y adaptable a diferentes tipos de montajes escénicos que se realicen en las instalaciones. El plan de renovación también contempla la instalación de una nueva mesa de mezclas digital, un proyector de alta definición y un sistema de iluminación más avanzado.

La mesa de sonido se ubicará en la parte trasera del patio de butacas para mejorar la producción técnica y garantizar un control óptimo durante las representaciones teatrales, conciertos y espectáculos audiovisuales. Una de las actuaciones más relevantes será la mejora de la accesibilidad mediante la incorporación de una plataforma vertical de corto recorrido, que permitirá salvar con comodidad las diferencias de altura entre el patio de butacas y el escenario. Esta solución facilitará el acceso a personas con movilidad reducida y, al ser un equipamiento móvil, podrá utilizarse también en otras instalaciones municipales cuando sea necesario. El proyecto cuenta con una inversión total de 25.000 euros.

Según fuentes municipales, la actuación responde a la necesidad de adaptar el auditorio a las exigencias técnicas y de accesibilidad actuales, garantizando un uso más eficiente de los recursos públicos y una mayor proyección de la actividad cultural local.