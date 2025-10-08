Avanza la licitación de la mejora viaria del polígono de A Laracha

Sistema viario del polígono de Lendo Archivo

El Concello de A Laracha avanza en la contratación del proyecto de mejora de las infraestructuras viarias del parque empresarial. Este miércoles se reunió la mesa de contratación para la clasificación de las nueve ofertas presentadas. En los próximos días se prevé que la intervención sea adjudicada a la empresa Excavaciones y Obras Candal, tras ser valorada como la mejor propuesta según los criterios establecidos en los pliegos.

La resolución definitiva corresponderá a la Xunta de Goberno Local. El proyecto contempla cuatro puntos de actuación diferenciados. Tres de ellos afectan directamente a tramos de calzada: el primero se sitúa entre las glorietas de la AC-552 y la del acceso principal al parque empresarial; el segundo en el tramo que discurre frente al vivero de empresas; y los dos últimos corresponden a la rotonda situada a continuación y al siguiente tramo de vía en dirección a Lendo, pasando por delante de la siderurgia.

En total, se intervendrá sobre cerca de 800 metros lineales de calzada. Los trabajos incluirán el fresado del firme actual y la extensión de una nueva capa de aglomerado asfáltico en caliente, con el objetivo de renovar la superficie de rodadura y mejorar el tránsito de vehículos.

Asimismo, se actuará sobre la red de recogida de aguas pluviales para evitar que el agua de lluvia invada la plataforma de la carretera durante episodios de fuertes precipitaciones. El proyecto contempla también la instalación de nueva señalización horizontal y vertical en los tramos objeto de mejora.

El Concello considera esta actuación prioritaria ante el deterioro progresivo del pavimento causado por el paso continuado de vehículos de gran tonelaje y maquinaria pesada que acceden o circulan por el parque empresarial. Con la renovación del firme se busca aumentar la seguridad viaria y garantizar una circulación más cómoda para el tráfico rodado, especialmente en una zona con elevada actividad industrial.

El presupuesto total de la intervención asciende a más de 145.000 euros y será cofinanciado entre el Concello de A Laracha y la Consellería de Economía, en el marco de la convocatoria de ayudas destinadas a la rehabilitación y mejora de infraestructuras en parques empresariales.