Bermu culmina su temporada más activa y encara un nuevo ciclo musical

David Bermúdez durante una de sus sesiones CEDIDA

El DJ larachés David Bermúdez, conocido artísticamente como Bermu, acaba de cerrar una de sus temporadas más intensas hasta la fecha. Entre los meses de junio y septiembre, Bermu ofreció un total de 85 actuaciones, alcanzando una media de cinco eventos por semana, y batiendo así su propio récord personal.

Ahora, con el verano terminado, el artista se prepara para arrancar la temporada 2025-26, que marcará su duodécimo año de carrera desde su debut en 2014, cuando compartió cabina por primera vez con el también reconocido DJ gallego Kike Varela.

Varela, también coruñés, es uno de los DJs emergentes con más proyección nacional en la actualidad, e incluso llama la atención a nivel internacional, colaborando con artistas de escala global y participando en prestigiosos festivales de la talla de Tomorrowland.

Por su parte, Bermu ha sido testigo y protagonista de la evolución de la noche gallega durante los últimos años, y sostiene haber experimentado un notable cambio en los gustos musicales de la multitud: “Hoy en día, gran parte del público joven prefiere sonidos más urbanos y underground frente a la música comercial de tiempo atrás”, comenta el DJ.

Esa capacidad de adaptarse a las nuevas tendencias sin perder la conexión con el público es, precisamente, uno de los sellos que lo han mantenido en primera línea. En las verbenas gallegas, donde el público es más diverso, Bermu combina con acierto distintos estilos: desde los grandes éxitos comerciales y la música de baile en los primeros pases, hasta el reggaetón más potente y los ritmos hard y mákina en los finales de noche.

Campaña siguiente

Para la próxima temporada, Bermu ya tiene prácticamente cerrado todo el verano junto a la discomóvil Impacto, además de continuar como DJ residente en varias salas de fiesta y seguir recorriendo Galicia con sus shows.

Con energía renovada y un estilo cada vez más definido, David Bermúdez encara el nuevo curso con ganas de aprender y sorprender, dispuesto a seguir haciendo vibrar al público gallego una noche tras otra.