Encuentro institucional larachés en honor a José Regueira Ramos en Jimena de la Frontera

Los representantes municipales durante la entrega del detalle institucional larachés CEDIDA

El alcalde de A Laracha, José Manuel López Varela, y la concejala de Servizos Sociais, Rocío López, aprovecharon su estancia en Cádiz con motivo de la excursión organizada por el Concello para mantener un encuentro institucional en Jimena de la Frontera en homenaje a la figura de José Regueira Ramos.

Nacido en A Coruña y con raíces en el lugar de Xeriz, en la parroquia larachesa de Cabovilaño, José Regueira regentó desde los años 60 una farmacia en este municipio gaditano, donde fue una persona muy querida y reconocida por su trayectoria profesional y humana. El Ayuntamiento andaluz lo nombró Cronista Oficial en el año 1998, Hijo Adoptivo en 2009 y, desde 2022, poco después de su fallecimiento, da nombre a la biblioteca municipal.

El alcalde y la concejala fueron recibidos por el regidor de Jimena de la Frontera, Francisco Gómez, y por el teniente de alcalde, Ángel Gómez, a quienes hicieron entrega de un detalle institucional del Ayuntamiento de A Laracha.

Los representantes municipales estuvieron acompañados por Héctor y Víctor, hijos de José Regueira, con quienes también visitaron la citada biblioteca.

Asimismo, el blog ‘Crónicas da Laracha’, de Xabier Maceiras, ha publicado esta semana un amplio artículo que repasa la biografía de José Regueira: “Su compromiso con la cultura y su generosidad con la vecindad de Jimena y sus amigos, le acompañaron de por vida por sus obras y quedarán en el recuerdo colectivo y en las generaciones que lo conocieron”.