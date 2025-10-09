A Laracha celebra la 12ª edición de su jornada micológica el próximo día 25

Cartel del próximo 'As setas da Laracha' CEDIDO

El Concello larachés organiza, como cada otoño, su jornada micológica ‘As setas da Laracha’. La cita se repite todos los años, cuando los montes están en su mejor momento para la aparición de setas, con la intención de acercar a la vecindad al mundo de la micología, aprender a reconocer distintas variedades y disfrutar del patrimonio natural que envuelve la zona.

La 12ª edición se celebrará el sábado 25 de octubre, que constará de una salida guiada al monte para la recolección de setas por la mañana y, por la tarde, un taller práctico de identificación y clasificación de los ejemplares recolectados, a cargo de Raquel Poncini y Pablo Cuadrado, dos especialistas que llevan años colaborando con este programa municipal.

El punto de encuentro será el área recreativa de Gabenlle, a las 10.00 horas, para realizar la salida al monte y, ya por la tarde, a las 17.30 horas, se desarrollará el obradoiro de clasificación en la Casa da Cultura larachesa.

La inscripción, que es gratuita, se abrirá el lunes de la próxima semana, día 13 de octubre, a las nueve de la mañana. Podrá hacerse llamando al teléfono del Ayuntamiento (981 605 001) o rellenando el formulario disponible en la página web oficial del Concello, así como en las redes sociales municipales oficiales. Tendrán preferencia las personas empadronadas en el término municipal de A Laracha.

Montes carballeses

Del mismo modo, el concello de Carballo se prepara también para acoger una nueva edición de sus Xornadas Micolóxicas, un evento ya consolidado en el calendario cultural y natural del municipio, que este año alcanza su décimo sexta edición.

En este caso, las actividades se desarrollarán durante los fines de semana del 18 y 25 de octubre, con un programa que combina divulgación científica, ocio y gastronomía.