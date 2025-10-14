Caión muestra la huella española en Guam a través de una exposición fotográfica

'O legado hispánico na illa de Guam' en Caión CEDIDA

El Centro Sociocomunitario de Caión acogerá desde hoy hasta el 31 de octubre la exposición fotográfica ‘O legado hispánico na illa de Guam’, una muestra cultural con más de medio centenar de imágenes de las huellas españolas aún presentes en Micronesia. Podrá visitarse de lunes a viernes en horario de 17.00 a 20.00 horas.

El organizador de la exposición es Clark Limtiaco, investigador y asesor cultural de Guam, de donde es originario, y la muestra cuenta con el patrocinio del Círculo Cervantino de Guam, cuyo administrador es Manuel Rodríguez.

La exposición permite apreciar la cultura mestiza de la isla de Guam a través de más de cincuenta imágenes de elementos arquitectónicos, de su gastronomía, danza, vestimenta, tradiciones religiosas y lengua, incluyendo también ejemplos de la influencia gallega.

La muestra es de características similares y da continuidad a la que se celebró en Caión hace ahora dos años, pero con imágenes completamente renovadas.