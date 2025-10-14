El Concello larachés recibe la Bandera Verde de Galicia por cuarto año consecutivo

El teniente de alcalde, José Ramón Martínez, junto a Rueda y Vázquez Cedida

La Xunta entregó este martes en Mos (Pontevedra) las Banderas Verdes de Galicia 2025 a 33 municipios, entre los que se encuentra A Laracha, que recibe por cuarta vez consecutiva esta distinción. Con este galardón se premia a los municipios que destacan por su labor a favor de la protección del paisaje y del medio ambiente.

El teniente de alcalde, José Ramón Martínez Barbeito, recogió la bandera de manos del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y de la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez.

En esta sexta edición los concellos premiados han aumentado en nueve. Rueda ha afirmado que tras estas banderas ha habido un examen de las candidaturas “riguroso” y ha afirmado que con ellas Galicia manda un “mensaje colectivo muy importante”, el del compromiso con tener ayuntamientos hermosos, sostenibles, concienciados con la “mentalidad verde”. Se trata, ha dicho, de esa “Galicia calidade” que es el “resumen perfecto” de lo que se intenta proyectar al exterior, “independientemente de quién gobierne” en cada ayuntamiento.

Las banderas verdes suponen un reconocimiento a los concellos que destacan en el desarrollo de buenas prácticas para el cuidado de su entorno, el respeto por el paisaje, la reducción de sus emisiones de dióxido de carbono (CO2), la puesta en valor de monumentos naturales, la educación y sensibilidad ambiental o la reducción del consumo energético, entre otras.