A Laracha asiste en Nigrán al “IV Encontro Galego de Participación Infantil e Adolescente”

La representación larachesa desplazada a Nigrán Cedida

Siete conselleiros del Espazo de Participación da Infancia e da Adolescencia (EPIA) representaron a A Laracha el pasado fin de semana en el IV Encontro Galego de Participación Infantil e Adolescente, una cita organizada por Unicef Comité Galicia que se celebró en el municipio pontevedrés de Nigrán.

El encuentro reunió a cerca de medio centenar de niños y adolescentes de diferentes municipios gallegos que forman parte de la iniciativa ‘Cidades Amigas da Infancia’, con el objetivo de compartir experiencias y reflexionar sobre cuestiones que afectan a su día a día.

Durante las jornadas, los jóvenes laracheses participaron activamente en los talleres y dinámicas de grupo, aportando sus ideas y propuestas en torno a temas de interés común para la infancia y la adolescencia, especialmente vinculados al ámbito digital, la convivencia y el bienestar emocional.

Los conselleiros de A Laracha estuvieron acompañados por la edil Rocío López, quien valoró muy positivamente la experiencia y destacó el compromiso del Concello con la participación infantil a través del Espazo de Participación da Infancia e da Adolescencia, un órgano que permite que niños y niñas puedan expresar sus opiniones y contribuir con propuestas para mejorar su entorno y su vida cotidiana.

La presencia de A Laracha en este encuentro reafirma el compromiso municipal de dar voz a la infancia