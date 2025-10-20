Laracha
A Laracha tiene una nueva centenaria, Francisca Prego Arcas
El alcalde, José Manuel López Varela, acudió a felicitarla por cumplir el siglo de vida y le regaló una placa conmemarativa y un ramo de flores
El Ayuntamiento larachés ha querido felicitar a Francisca Prego Arcas, una vecina de Curuxido (Soandres), que el pasado fin de semana celebró su 100º aniversario.
El alcalde, José Manuel López Varela, se acercó personalmente para trasladarle su felicitación y entregarle una placa conmemorativa y un ramo de flores en nombre de la corporación municipa