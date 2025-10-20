A Laracha tiene una nueva centenaria, Francisca Prego Arcas

El alcalde con la centenaria y algunos de sus familiares Cedida

El Ayuntamiento larachés ha querido felicitar a Francisca Prego Arcas, una vecina de Curuxido (Soandres), que el pasado fin de semana celebró su 100º aniversario.

El alcalde, José Manuel López Varela, se acercó personalmente para trasladarle su felicitación y entregarle una placa conmemorativa y un ramo de flores en nombre de la corporación municipa