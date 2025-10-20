Mi cuenta

Diario de Ferrol

Laracha

A Laracha tiene una nueva centenaria, Francisca Prego Arcas

El alcalde, José Manuel López Varela, acudió a felicitarla por cumplir el siglo de vida y le regaló una placa conmemarativa y un ramo de flores

Natalia Serrano
20/10/2025 23:17
El alcalde con la centenaria y algunos de sus familiares
Cedida

El Ayuntamiento larachés ha querido felicitar a Francisca Prego Arcas, una vecina de Curuxido (Soandres), que el pasado fin de semana celebró su 100º aniversario. 

El alcalde, José Manuel López Varela, se acercó personalmente para trasladarle su felicitación y entregarle una placa conmemorativa y un ramo de flores en nombre de la corporación municipa

