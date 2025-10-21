La Guardia Civil muestra su labor a más de dos mil escolares en A Laracha

Uno de los agentes de la unidad de Tráfico de la Guardia Civil explicando su actividad a los alumnos que se dieron cita en el CEIP Otero Pedrayo de A Larac Mar Casal

El CEIP Otero Pedrayo de A Laracha fue el escenario de una exhibición muy especial: una demostración de las distintas unidades de la Guardia Civil a la que asistieron alrededor de dos mil escolares.

Alumnos de varios colegios e institutos de la zona —además de los cuatro del propio municipio— pudieron presenciar diferentes actuaciones de los agentes, entre ellas la de la unidad de escalada, que mostró cómo rescatar a una víctima en altura, o la de los ayudantes de cuatro patas, los perros adiestrados para detectar drogas o explosivos.

En el primer caso, el animal avisa ladrando; en el segundo, permanece quieto hasta que llega su guía. También se realizó una prueba de búsqueda de personas, donde los perros volvieron a demostrar lo aprendido en el Centro de Adiestramiento de Perros de Madrid. Hoy, son un guardia civil más dentro del Servicio Cinológico.

También pudieron ver en acción al robot de desactivación de explosivos y cómo actúan los agentes durante la captura de un sospechoso, con el apoyo de un dron. Por la tarde, la exhibición se abrió al público general. El amplio dispositivo, desplegado en el pabellón escolar contó además en los exteriores con la presencia de la Oficina Móvil de Atención al Peregrino, aunque no fue posible la participación del helicóptero debido a las condiciones meteorológicas, pero la propia Guardia Civil confirmó que visitará el centro próximamente para que los alumnos no se queden sin saber cómo funcionan también los medios aéreos de cuerpo.

Tras las demostraciones, guiadas por el agente local Sergio García, el encargado de ir contando los distintos puntos de actuación por el micrófono, los escolares tuvieron la oportunidad de probar de primera mano muchos de los instrumentos que utilizan los guardias civiles en su día a día.

Los agentes se mostraron especialmente cercanos con los más pequeños, explicaron cada detalle con paciencia y dejaron que probaran algunos de los equipos más ligeros. Los grupos rotaron por las distintas zonas, lo que permitió que todos pudieran participar y conocer de primera mano la variedad de especialidades del cuerpo.

Los grandes atractivos

Hubo largas colas para subirse a las motos —de carretera, de monte y acuáticas—, entrar en los coches, hacer sonar las bocinas y sirenas o usar las radios con las que los agentes se mantienen comunicados. Las gafas que simulan los efectos del consumo de drogas o alcohol para crear conciencia de cómo es la situación, los cascos, escudos y chalecos antibalas fueron algunos de los objetos más demandados por los alumnos de todas las edades, que mostraban su entusiasmo, especialmente los alumnos de la educación primaria.

Había mucho donde elegir, la Unidad Orgánica de Policía Judicial, SEPRONA, Grupo de Especialistas en Actividades Acuáticas, Tráfico, el equipo Pegaso o Desactivación de Artefactos Explosivos, entre otras. Todos los espacios despertaron gran interés y algunos incluso dejaron huella, literalmente, ya que quienes se acercaban al puesto de Criminalística, perteneciente a la Policía Judicial, pudieron llevarse su propia huella dactilar como recuerdo.

Los perros de la unidad canina de la Guardia Civil fueron los grandes protagonistas de la muestra en el colegio Otero Pedrayo de A Laracha Mar Casal

Una experiencia que, por un momento, les hizo sentirse parte de esas investigaciones que pueden tener visto en las series y películas, pero que esta vez vivieron en primera persona. Aunque hubo variedad de opiniones sobre cuál fue la unidad favorita, quedó claro que los perros fueron los grandes protagonistas del día. Cada vez que entraban en escena, el bullicio y la emoción se apoderaban del pabellón, y el resto de agentes pasaban a un segundo plano. A lo largo de la jornada, los agentes resolvieron numerosas dudas, desde cuánto pesan sus equipos hasta la potencia de sus motos.

Es fundamental acercar a la ciudadanía, y especialmente al alumnado, el trabajo y los medios de la Guardia Civil. Julio Abalde, subdelegado del Gobierno en A Coruña

En la unidad de buceo, por ejemplo, explicaban que se encargan de todas las intervenciones en el medio acuático y contaban anécdotas sobre sus encuentros con delfines o ballenas. También detallaron cómo actúan en aguas gallegas.

Martín, un alumno del propio centro y aficionado al buceo, se animó a enseñar a sus compañeros parte del equipo: “Estes son os escarpín e esta cinta sirve para marcar por onde pasaches para saber volver”, decía antes de enfundar el neopreno y meterse completamente en el papel. Otro niño también se animó a expresarle a los agentes que su padre también compartía profesión con ellos. Mientras los alumnos se lo pasaban en grande, el profesorado se encargaba de inmortalizar cada momento con sus teléfonos móviles para conservar el recuerdo.

Disfrutaban viendo la ilusión de sus estudiantes, entre comentarios como “pásano pipa”, e incluso animándolos a plantearse la profesión en el futuro. Otros no necesitaban mucho convencimiento, algunos ya se imaginaban en el papel de los agentes que hoy les explicaban su trabajo, y quién sabe si algún día serán ellos quienes muestren su unidad en otra exhibición parecida. Esta jornada tuvo como objetivo acercar a la ciudadanía la labor diaria de la Guardia Civil, y sin duda lo consiguió entre los escolares.

Solidaridad

Además de ser una jornada lúdica y educativa, la cita tuvo también un marcado carácter solidario. Muchos de los niños, y también los docentes que los acompañaban, acudieron con alimentos no perecederos —como lentejas, pasta o conservas— destinados a la mesa de recogida organizada durante la actividad. Todo lo donado será entregado a Cáritas Laracha, reforzando así el compromiso de la comunidad educativa con quienes más lo necesitan.

La iniciativa se enmarcó en el Plan Director para la Convivencia y la Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos, impulsado por el Ministerio del Interior. Este plan busca reforzar la coordinación entre la comunidad educativa y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, prevenir riesgos entre los jóvenes y fomentar valores como el respeto, la convivencia y la responsabilidad ciudadana. El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, asistió al acto y subrayó la relevancia de este tipo de encuentros.

“Es fundamental acercar a la ciudadanía, y especialmente al alumnado, el trabajo y los medios de la Guardia Civil. Así conocen de primera mano su labor, aprenden sobre seguridad y adquieren valores de convivencia y responsabilidad”, señaló.

El Plan Director cuenta con una amplia implantación en la provincia: solo en 2024, A Coruña concentró el 40% de las actividades desarrolladas en Galicia, con 2.016 acciones formativas y la participación de 331 centros educativos. Los temas más solicitados fueron ciberseguridad y uso responsable de las TIC, acoso y ciberacoso, adicciones y violencia de género.

Esta vez fue la Guardia Civil la protagonista de una jornada que unió educación, convivencia y solidaridad, dejando en el CEIP Otero Pedrayo una lección que fue mucho más allá de las aulas. Una cita para aprender, disfrutar y, sobre todo, reconocer la labor de quienes cada día trabajan por la seguridad de todos.