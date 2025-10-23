Mi cuenta

Laracha

A Laracha llevará a pleno la subida de la tasa de basura

La actualización se hace imperativo legal para adaptar la normativa municipal a la nueva ley de ámbito estatal

Redacción
23/10/2025 23:21
Pleno de A Laracha
Cedida

La comisión informativa de Asuntos Económicos y Facenda de A Laracha se reunió este jueves para abordar los asuntos del pleno que se celebrará la próxima semana, entre los que destaca la modificación de la ordenanza fiscal número 3.4, reguladora de la tasa por la recogida de basura. 

La actualización se hace imperativo legal para adaptar la normativa municipal a la nueva ley de ámbito estatal que entró en vigor el pasado año, lo que implica una subida de las tarifas. La normativa obliga a que “as taxas municipais cubran a totalidade do custo real do servizo, polo que é necesario revisar as tarifas para cumprir con esa esixencia”, tal como indica el Gobierno local. 

La ordenanza contemplará bonificaciones para las familias numerosas y reducciones para los hogares que participen en los programas de reducción de la basura, incentivando así buenas prácticas ambientales. 

En la sesión también se abordó la modificación de la ordenanza fiscal número 7, reguladora da tasa por la utilización de instalaciones deportivas municipales. Así, se actualizarán las tarifas, que quedarían en 15 euros por el alquiler de los pabellones deportivos durante una hora y 90 minutos las pistas de pádel. 

La comisión abordó la participación del Concello en la primera fase del POS+ de la Diputación, que propone destinar la ayuda de 61.495,91 euros a la reducción de la deuda del Concello con el propio organismo provincial, derivada de la participación en el Plan de Aforro e Investimentos (PAI) del año 2015. El pleno de la Corporación se reunirá el próximo martes para abordar estos asuntos. 

