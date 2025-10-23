Mi cuenta

Laracha

El PSOE larachés pide que se reúna la junta de seguridad por la falta de efectivos de Policía Local

A convocatoria no puede demorarse más "ante a evidente necesidade de reforzar o servizo e ofrecer á veciñanza a traquilidade que merece”, dice la portavoz, Inés Ramos

Manuel Froxán Rial
23/10/2025 22:46
Inés Ramos, portavoz del grupo municipal socialista
Inés Ramos, portavoz del grupo municipal socialista
Cedida

La portavoz del grupo municipal del PSOE de A Laracha presentó un escrito en el Concello solicitando la convocatoria urgente de la Xunta Local de Seguridade por lo que califica como “preocupante falla de efectivos da Policía Local”. 

La representante socialista asegura que cada vez son más los problemas en materia de atención ciudadana, en el control del tráfico y en la prevención de conductas incívicas y que todo ello es consecuencia “da escaseza de axentes disponibles, unha situación que está a xerar inseguridade e preocupación entre a veciñanza”. 

Ante tal estado de cosas, los socialistas piden que se reúna la Xunta Local de Seguridade con el fin de evaluar la situación e impulsar medidas efectivas que garanticen una presencia policial adecuada en todo el término municipal. 

Ramos entiende que esa convocatoria no puede demorarse más “ante a evidente necesidade de reforzar o servizo e ofrecer á veciñanza a traquilidade que merece”. 

