Dieciocho personas inmigrantes participan en la nueva edición de ‘A Laracha Acolle’

Personas participantes en la iniciativa 'Laracha acolle' Cedida

El Concello de A Laracha tiene en marcha desde comienzos de octubre una nueva edición del programa ‘A Laracha Acolle’, una iniciativa que busca favorecer la inclusión social y cultural de las personas inmigrantes empadronadas en el municipio.

El proyecto pone especial atención en el colectivo de las mujeres, buscando ofrecerles herramientas y espacios de apoyo que les permitan integrarse de manera activa en la vida comunitaria. En esta edición participan 18 personas procedentes de países como Marruecos, Pakistán, Brasil, Colombia, Ucrania y Venezuela, que inician un proceso de aprendizaje y convivencia orientado a su inserción plena en la sociedad local.

Dos vías de acción

Al igual que en ediciones anteriores, el programa se estructura en dos líneas de trabajo complementarias. Por una parte, el taller de alfabetización en las lenguas oficiales de Galicia, que tiene como objetivo dotar a las participantes de herramientas lingüísticas para manejarse con autonomía en las situaciones cotidianas.

Las clases se desarrollan con una metodología participativa y con perspectiva de género, promoviendo el uso de un lenguaje inclusivo y poniendo en valor el papel de las mujeres en la sociedad. Por otra parte, el espacio Exprésa-T, de expresión y participación cultural, apuesta por la creación de un espacio coeducativo de convivencia en lo que poner en práctica los conocimientos lingüísticos adquiridos y fomentar el intercambio entre culturas.

A través de esta iniciativa se busca reforzar las relaciones personales y sociales igualitarias, contribuyendo a la construcción de una sociedad más abierta e intercultural. Las personas interesadas en incorporarse al programa aun pueden inscribirse en el Departamento de Servicios Sociales del Edificio Administrativo de A Laracha.