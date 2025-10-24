Mi cuenta

Laracha

El CEIP Alfredo Brañas de Paiosaco podría contar con un nuevo espacio de comedor

El alcalde se reunió con el conselleiro de Educación, Román Rodríguez

Redacción
24/10/2025 22:23
Reunión del alcalde de A Laracha con el conselleiro de Educación
Cedida

El alcalde de A Laracha, José Manuel López Varela, y la concejala de Educación, Patricia Bello, se reunieron en Santiago de Compostela con el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y con el secretario general técnico, Manuel Vila, para trasladarle la necesidad de dotar al CEIP Alfredo Brañas de Paiosaco de un nuevo local polivalente que pueda emplearse cómo comedor escolar y para otras funciones complementarias. 

La propuesta del Ayuntamiento incluye que el nuevo espacio también se utilice para el programa Madruga, además de servir como lugar para reuniones, talleres e iniciativas de participación de la comunidad educativa. Durante el encuentro, los representantes municipales explicaron que la actuación busca mejorar las condiciones del servicio que se presta al alumnado e incrementar la accesibilidad de las instalaciones actuales. 

Por su parte, los responsables autonómicos consideraron la petición idónea a las necesidades actuales del centro y se comprometieron a realizar un estudio técnico que permita valorar las diferentes opciones y determinar la más viable y óptima. El objetivo es que el nuevo espacio pueda estar operativo en el menor plazo posible, reforzando así los servicios educativos que se ofrecen en el municipio. 

El alcalde larachés destacó la relevancia de esta actuación como un paso más en la mejora de las infraestructuras educativas municipales gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de A Laracha y la Xunta de Galicia, con el fin de ofrecer a alumnado, profesorado y familias instalaciones más accesibles y confortables.

