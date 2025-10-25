A Laracha mejorará la eficiencia energética del centro sociocultural da Ínsua, en Caión

Encuentro en el Centro Sociocultural de A Insua de Caión CEDIDA

La Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes acaba de comunicar al Concello de A Laracha la concesión de una subvención destinada a cofinanciar el proyecto de actuaciones de mejora energética del Centro Sociocultural de A Insua de Caión. El presupuesto total de la actuación asciende a 146.491 euros, de los cuales la Xunta aportará 107.063,92 euros al amparo de la convocatoria de ayudas para la realización de obras de eficiencia energética en edificios e infraestructuras vinculadas a la prestación de servicios municipales, cofinanciadas en un 60% por la Unión Europea en el marco del programa Galicia Feder 2021-2027.

El edificio cuenta con dos espacios independientes: el centro médico de Caión y otro a disposición del tejido asociativo de la localidad, siendo utilizado por el Club do Mar, la Asociación Cultural Arume y la Peña Royal.

Por ese motivo, el alcalde, José Manuel López, la concelleira de Cultura y Deportes, Patricia Bello, y la edil de Sanidad, Rocío López, mantuvieron un encuentro para explicar las actuaciones a realizar a la doctora y a la enfermera del consultorio de Caión -Laura Martínez y Sabela Gómez-, a la coordinadora de enfermería del servicio de atención primaria de A Laracha -Ángela Martín- y al directivo del Club do Mar, Pancho Suárez.

Las actuaciones previstas incluyen la mejora integral de la envolvente térmica con la instalación de un sistema de aislamiento térmico exterior. En las fachadas se empleará poliestireno expandido de 8 centímetros de espesor, lo que reducirá significativamente la transmisión térmica y mejorará la calificación energética del inmueble. También se reforzará el aislamiento de la cubierta con placas de poliestireno extrusionado de alta densidad, lo que contribuirá a mantener una temperatura interior más estable.

El proyecto también contempla la sustitución de los actuales radiadores eléctricos por un sistema de aerotermia con bomba de calor, con capacidad para calefacción y refrigeración, así como radiadores de agua con válvulas termostáticas que permitirán regular la temperatura en cada estancia.

La mejora de la envolvente exterior reducirá en un 80% la demanda de calefacción, y la sustitución de los radiadores garantizará una disminución del 42% del consumo energético.