Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Laracha

La macropulpada de Adro de Vilaño superó el medio millar de comensales

La asociación cultural suma un nuevo éxito 

Redacción
26/10/2025 00:09
El evento fue todo un éxito, organizado por la AC Adro de Vilaño
El evento fue todo un éxito, organizado por la AC Adro de Vilaño
Raúl López

La Festa do Pulpo de la asociación cultural Adro, de Vilaño (A Laracha)  congregó este sábado a algo más de medio millar de comensales. La actividad se desarrolló en el polideportivo del colegio público Ramón Otero Pedrayo, con animación, exaltación de pulpo y otras viandas, seguido de tardeo musical y entretenimiento y juegos para los niños.

La directiva de la sociedad que preside Diego Ramos explicó que a primeras horas de la mañana todavía seguían recibiendo solicitudes de entradas, cuando apenas quedaban ocho para completar el aforo de medio millar. A ello hay que añadir un número que no contabiliza, de los niños menores, que acudían de manera gratuita.

La fiesta reunió vecinos y allegados de una amplia comarca, que se rindieron ante las excelencias del ‘polbo á feira’. La jornada se prolongó hasta avanzada la noche. 

Te puede interesar

Presentación de la iniciativa Praia Pallet

El Concello de Malpica implanta el sistema ‘Praia pallet’ para la recogida de basura marina
Redacción
Un momento de la cita que se disputó este sábado en Carballo

Carballo disfrutó de un exitoso Memorial Carlos Servando
Rosa Balsa Silveira
Simón Lamas, entrenador del Bergantiños

El Bergan busca en Santander su cuarto triunfo consecutivo
Redacción
Pichel, en un pasado encuentro en la imagen, fue este sábado el máximo anotador

El Xiria de balonmano cae en la pista del Bueu Atlético
Redacción