La macropulpada de Adro de Vilaño superó el medio millar de comensales
La asociación cultural suma un nuevo éxito
La Festa do Pulpo de la asociación cultural Adro, de Vilaño (A Laracha) congregó este sábado a algo más de medio millar de comensales. La actividad se desarrolló en el polideportivo del colegio público Ramón Otero Pedrayo, con animación, exaltación de pulpo y otras viandas, seguido de tardeo musical y entretenimiento y juegos para los niños.
La directiva de la sociedad que preside Diego Ramos explicó que a primeras horas de la mañana todavía seguían recibiendo solicitudes de entradas, cuando apenas quedaban ocho para completar el aforo de medio millar. A ello hay que añadir un número que no contabiliza, de los niños menores, que acudían de manera gratuita.
La fiesta reunió vecinos y allegados de una amplia comarca, que se rindieron ante las excelencias del ‘polbo á feira’. La jornada se prolongó hasta avanzada la noche.