María da Orraca, nueva heroína rural en el mural de Yoseba MP en A Laracha

Presentación del nuevo mural Cedida

El Concello larachés acaba de presentar un nuevo mural de Joseba Muruzábal, conocido artísticamente como Yoseba MP, en la fachada de un edificio de la Avenida Fisterra de A Laracha, en pleno corazón de la capital municipal. La iniciativa, financiada íntegramente por el Ayuntamiento, se promovió con el objetivo de embellecer el espacio público a través del arte urbano y de reforzar la identidad local mediante obras que pongan en valor tanto la historia como la gente del municipio.

Este nuevo trabajo forma parte de la prestigiosa serie ‘Fenómenas do rural’, con la que Yoseba MP lleva años homenajeando a las mujeres gallegas de las aldeas. En este nuevo mural, el homenaje recae en María Sánchez Tuset, conocida como María da Orraca, vecina de esa aldea de la parroquia de Soandres. Sánchez Tuset es autora del libro ‘Recordos de María da Orraca’, en el que recopila recuerdos familiares, costumbres de su pueblo y el proceso de transformación de su vivienda a lo largo de las décadas.

“María tiene una relación con la memoria y con su historia personal muy especial”, explica Yoseba MP. “Conocerla fue impresionante. Es una mujer que sigue activa, que conserva una lucidez envidiable y una conexión con el pasado que nos enseña mucho sobre quiénes somos”, asegura el autor. El mural plasma esa idea de la memoria como superpoder, inspirándose en una anécdota real que María contó al artista: cuando una de sus ovejas parió cinco corderos, ella tuvo que trasladarlos llevando algunos en los bolsillos del delantal. A partir de esa imagen, Yoseba decidió otorgarle el “superpoder de los corderos”, simbolizando la capacidad de cuidar, recordar y preservar.

La firma del mural incluye una referencia explícita al libro de María. María, que nació en Golán y se trasladó a Orraca al casarse en 1960, asistió a la presentación acompañada de sus ocho hijos. “Es un gran lujo tener este mural porque yo soy una persona muy normal”, confesó. Además, agradeció el trabajo del artista y el apoyo del Concello.

En la presentación participaron también el alcalde de A Laracha, José Manuel López Varela, y la concelleira de Cultura, Patricia Bello, junto a Yoseba MP. El acto simbolizó el reconocimiento institucional y vecinal al valor de las mujeres del medio rural. Este mural se suma al realizado por este mismo artista el año pasado en la Avenida da Laracha de Caión.