Entrega solidaria del Concello y la Guardia Civil a Cáritas de A Laracha

Entrega de alimentos no perecederos a Cáritas de A Laracha CEDIDA

El Ayuntamiento larachés y la Guardia Civil hicieron entrega este lunes a Cáritas de A Laracha de los alimentos no perecederos recogidos durante la exhibición solidaria celebrada la semana pasada en el CEIP Otero Pedrayo. El acto se desarrolló en el local de la entidad junto a la iglesia de Santa María de Torás.

En representación del Ayuntamiento estuvieron el alcalde, José Manuel López Varela, y la concelleira de Servizos Sociais, Rocío López; por parte de la Guardia Civil, el teniente coronel Julio González Chas, responsable del Plan Director de la Comandancia, y el cabo primero Sergio García Vázquez, formador del Plan Director de la Compañía de Carballo; y por Cáritas de A Laracha, además del párroco de Torás, Manuel Boullón, la presidenta Orfi Méndez, la tesorera Arsilia Sánchez y el colaborador Luciano Varela.

Durante la exhibición, en la que participaron diversas unidades de la Guardia Civil y que congregó a cerca de 3.000 personas entre escolares y público en general, los vecinos de A Laracha y de otros municipios mostraron su solidaridad contribuyendo con una importante cantidad de alimentos destinados a apoyar la labor de Cáritas de A Laracha.

Tanto los representantes del Ayuntamiento como los de la Guardia Civil destacaron el éxito de la iniciativa, no solo por la gran participación y el interés mostrado por el público en las demostraciones, sino también por su compromiso social. Asimismo, subrayaron la importancia de estas acciones conjuntas que unen educación, convivencia y solidaridad.

Gracias a esta colaboración, Cáritas de A Laracha podrá reforzar su servicio de atención a las familias más vulnerables. Su presidenta agradeció la cooperación del Concello, de la Guardia Civil y de todas las personas que colaboraron con sus donaciones. También señaló que la entidad atiende mensualmente a unas 25 familias del municipio, ofreciéndoles ayuda con alimentos, productos de higiene y ropa.

El local larachés de Cáritas está abierto todo el año para recibir las donaciones de las personas que deseen colaborar. Quienes precisen de más información, deben dirigirse a la iglesia parroquial de Santa María de Torás.