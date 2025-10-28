El pleno de A Laracha acuerda modificar la tasa de la basura para adaptarla a la normativa estatal

Un momento de la sesión plenaria celebrada ayer en la Casa da Cultura de A Laracha Cedida

En una sesión plenaria de carácter extraordinario celebrada este martes, la corporación municipal de A Laracha aprobó de forma inicial la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la recogida de la basura.

La actualización, que implicará una subida de tarifas, se hace, según apuntó el alcalde, José Manuel López Varela, por “imperativo legal” dada la necesidad de adoptar la normativa municipal a la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que entró en vigor en 2024.

El asunto salió adelante con los votos en contra de los tres ediles del grupo municipal del BNG y la abstención de los dos concejales del grupo del PSOE.

Tras el acuerdo plenario, el texto estará treinta días en exposición pública antes de elevar la aprobación a definitiva. La entrada en vigor sería el 1 de enero de 2026.

La ley en cuestión, de ámbito estatal, obliga a que las tasas municipales cubran la totalidad del coste real del servicio, por lo que es necesario revisar las tarifas para cumplir con esa exigencia.

Nuevos precios

El regidor larachés expresó su disconformidad con esta ley, ya que “non respecta a autonomía local nin a potestade económica a nivel municipal, pero é o que temos que aplicar porque nos vén imposto polo Goberno central”.

Pese a todo, apuntó que las tarifas del servicio en A Laracha seguirán siendo las más bajas de toda la comarca de Bergantiños.

Las tarifas anuales quedarán fijadas en 98 euros para viviendas rurales, 110 euros para viviendas urbanas y, en el caso de la hostelería y establecimientos de alimentación, oscilarán entre 208,80 y 1.498,10 euros según la tipología y situación del negocio.

Para las actividades económicas en general, la tasa será de entre 113,80 y 468,80 euros, también dependiendo de los condicionantes anteriores.

Como datos económicos, el alcalde informó que el coste del servicio (que incluye recogida, transporte y tratamiento de la basura, así como los servicios de punto limpio, recogida de voluminosos y el punto limpio móvil que entrará en funcionamiento en próximas fechas) asciende a 779.242,42 euros anuales, y que el déficit actual para el Ayuntamiento larachés es de 257.000 euros.

Bonificaciones

La ordenanza contemplará bonificaciones en la tasa de hasta el 40 % para familias numerosas y reducciones del 10 % para los hogares que participen en programas de reducción de la basura, incentivando así buenas prácticas ambientales a las que se podrán acoger todas las viviendas rurales y urbanas.

Dichos descuentos se compensarían con las bonificaciones de Sogama al Concello por la gestión eficiente de la basura. Otro de los asuntos que se votó fue la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal número 7, reguladora de la tasa por la utilización de instalaciones deportivas municipales.

El texto se renueva para adaptarlo a la realidad actual de las infraestructuras existentes en A Laracha y también actualiza las tarifas, que quedarán en 15 euros por el alquiler por hora de los pabellones polideportivos y el mismo precio por 90 minutos de las pistas de pádel.

El alcalde explicó que la tarifa de los pabellones no se actualizaba desde el año 1998 y la de las pistas de pádel, desde su apertura en 2012. En este caso el acuerdo se adoptó con los votos en contra de los dos grupos que conforman la oposición, BNG y PSOE.

El texto permanecerá treinta días en exposición pública antes de proceder a sus aprobación definitiva para su entrada en vigor a comienzos de año.

Por último, los miembros de la corporación abordaron asimismo la participación del Concello de A Laracha en la primera fase del Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (PSO+) 4/2025 de la Diputación de A Coruña.

En este caso se acordó por unanimidad destinar la aportación provincial asignada, de 61.495,91 euros, a la reducción de la deuda del Ayuntamiento con la propia Diputación derivada de la participación en el Plan de Ahorro e Inversiones (PAI) del año 2015.

Para el PSOE se ha perdido la ocasión de hacer una ordenanza moderna y respetuosa con el medio

El grupo municipal del PSOE hizo público tras el pleno un comunicado en el que le reprocha a los populares el haber rechazado sus enmiendas a las dos ordenanzas fiscales que fueron modificadas con una actualización al alza de las tasas.

En el caso concreto de la relativa a la recogida de basura, la portavoz del grupo, Inés Ramos, explica que proponían “incorporar un novo apartado de xustificación ambiental e normativa da implantación da taxa, con obxectivo de aliñar a normativa municipal coa lexislación europea e estatal”.

También abogaban por incluir bonificaciones para las familias vulnerables, los hogares con compostaje domésticos y empresas que redujesen el desperdicio alimentario, así como incentivos a la economía circular y a la participación ciudadana en la separación de residuos.

“O PP perdiu unha oportunidade de facer unha ordenanza moderna e comprometida co medio ambiente”, afirma la portavoz socialista, para la que “non se trata só de cumprir a lei, senón de construir un modelo municipal sostible”.

Ramos apunta además que la campaña informativa sobre la nueva tasa anunciada por el gobierno local llega tarde. “O Concello tiña coñecemento da obriga europea desde hai anos e debería ter impulsado unha estratexia de sensibilización ambiental moito antes, non agora que a taxa xa está aprobada e sen participación cidadá”, dice.

En lo tocante a la tasas por gestión de reservas en instalaciones deportivas, el PSOE proponía bonificaciones del del 50% para desempleados, estudiantes, familias numerosas, discapacitados y pensionistas, así como a los clubes locales y entidades sin ánimo de lucro. También pedían tarifas reducidas para personas empradonadas.