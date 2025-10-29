El Concello larachés autoriza la ejecución de una nueva nave en el polígono de Lendo

Reunion previa al inicio de las obras de mejora viaria parque empresarial de Lendo Cedida

El gobierno larachés aprobó este miércoles la concesión de una licencia de obra para levantar una nueva nave industrial en el parque empresarial de Lendo. La instalación ocupará una parcela de 1.200 metros cuadrados y contará con una superficie construida de 900 metros cuadrados.

Estará destinada a usos industriales y administrativos, concretamente como almacén de materiales de construcción y oficinas. El gobierno local valora esta autorización como un paso más en la consolidación del polígono de Lendo como foco de actividad económica. La llegada de nuevas empresas contribuye a reforzar el atractivo del parque empresarial y genera oportunidades de empleo y crecimiento en el entorno.

En esa línea, el Concello mantiene una política de apoyo a la implantación de iniciativas privadas, con bonificaciones fiscales que pueden alcanzar hasta el 95% en tributos como el Impuesto sobre Construcciones (ICIO), el IBI o el IAE, en función del volumen de empleo estable que aporte cada proyecto. Desde el Concello recuerdan que el polígono empresarial, promovido por la sociedad pública Suelo Empresarial del Atlántico (SEA), continúa su proceso de expansión.

SEA prevé invertir 15 millones de euros en una ampliación de 338.629 metros cuadrados, con el fin de atender la creciente demanda de suelo industrial en una zona con ubicación estratégica y buenas conexiones viarias, tanto hacia la AC-552 como hacia la autopista AG-55. Esta ampliación permitirá reforzar la capacidad de acogida de nuevas industrias y consolidar a A Laracha como uno de los puntos logísticos más dinámicos del área metropolitana de A Coruña.

En la misma sesión de la junta de gobierno se concedió también una licencia a un particular para la rehabilitación y ampliación de una vivienda unifamiliar en la parroquia de Lestón. Además, el Concello acordó concurrir a la convocatoria de subvenciones de la Diputación de A Coruña destinadas a cofinanciar la contratación de personal técnico en los servicios municipales de igualdad de género para el año 2026.

Mejora en los accesos

Por otra parte, el Concello anunció que en los próximos días comenzarán las obras de mejora de las infraestructuras viarias del parque empresarial, una actuación valorada en 145.000 euros, cofinanciada por la Consellería de Economía e Industria y el propio Concello. El proyecto comprende una intervención en un tramo de unos 800 metros lineales de carretera, en la zona sur del parque, con el objetivo de mejorar los accesos desde la AC-552 y la AG-55.

Las obras afectan a varios puntos del vial: entre las glorietas que comunican con la AC-552 y el acceso principal al polígono, el tramo situado frente al vivero de empresas, la rotonda posterior y la sección de vía en dirección a Lendo, que discurre junto a la siderurgia. Los trabajos incluyen el fresado del firme actual y la extensión de una nueva capa de aglomerado asfáltico en caliente, así como la renovación de la red de recogida de pluviales para prevenir inundaciones en la calzada.

La intervención se completará con la instalación de nueva señalización horizontal y vertical. El Concello considera que estas obras son necesarias debido al deterioro acumulado en el pavimento por el tránsito constante de vehículos pesados hacia la zona industrial.